정청래 “합당, 사전에 공유 못해 송구… 그러나 꼭 가야 할 길”

더불어민주당 정청래 대표가 23일 조국혁신당과 합당 제안을 전날 갑작스럽게 꺼낸 데에 “사전에 충분히 공유드리지 못한 부분에 대해 송구스럽다”고 말했다. 그러면서도 민주당과 조국혁신당 합당은 “꼭 가야 할 길”이라고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 23일 충북 진천선수촌에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

정 대표는 이날 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 현장 최고위원회에서 “합당 문제에 대해 한 말씀 드리겠다”며 “어제 저의 합당 제안으로 놀라고 당황하신 분들이 많았다보다”며 이같이 밝혔다. 정 대표는 “송구스러움이 있지만 이 부분은 당대표가 먼저 제안하지 않고서는 지방선거 전에 시간당 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제가 제안했다”며 “언젠가 누군가는 테이프를 끊어야 하는 일”이라고 덧붙였다.

정 대표는 전날 사전예고 없던 기자회견을 열고 조국혁신당에 합당하자고 제안했다. 정 대표는 조국혁신당 조국 대표와 21일 이 같은 공개 제안을 발표하겠다고 합의했다. 다만 민주당 최고위원 등 지도부에도 합당 제안 계획을 발표 20분쯤 전 통보했고 일부 최고위원 반대에도 이를 발표한 것으로 알려졌다.

전격적인 합당 제안에 민주당 의원과 당원은 절차상 문제와 합당 실익 등을 두고 반발했다. 전날 민주당 정책의원총회에서도 관련 의견이 나왔으며 합당에 반대했던 이언주·강득구·황명선 최고위원은 이날 현장 최고위에도 불참했다. 정 대표는 최종 결정은 당원에게 맡긴다고 강조했다.

정 대표는 “이제 (합당 논의) 시작종이 울렸으니 가는 과정과 최종 종착지는 모두 당원들의 토론과 당원들의 뜻에 따라 결정될 것”이라며 “당헌·당규에도 전당원 토론과 전당원 투표로 결정하게 돼 있다. 전당원 투표에서 가결되면 가는 것이고, 부결되면 멈추는 것”이라고 말했다. 그는 “저는 당심과 민심의 바다에 몸을 던졌다”며 “이제 당원들께서 충분한 토론을 통해 어떤 것이 지방선거 승리를 위해, 또 이재명정부 성공을 위해 더 나은 길인지 당원들이 집단지성으로 이 문제를 잘 풀어갔으면 좋겠다”고 당부했다.

