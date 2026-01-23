“결국 돈 때문인가?”… 맨유 미드필더 카제미루, 올드 트래퍼드 떠난다

브라질 축구대표팀 주장인 베테랑 중앙 미드필더 카제미루(33)는 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드(맨유)에서 네 시즌을 뛴 전설의 미드필더다. 그런 카제미루가 맨유를 떠난다.

맨유는 23일 “카제미루가 올여름 계약이 만료돼 팀을 떠날 예정”이라며 “그는 맨유에서 네 시즌 동안 현재까지 146경기에 출전해 21골을 기록했다. 우승 경력이 풍부한 카제미루는 2022년 8월 올드 트래퍼드(맨유의 홈구장)에 처음 모습을 드러낸 뒤 투지 넘치는 플레이와 결정적인 득점 능력으로 빠르게 팬들의 사랑을 받았다”고 밝혔다.

카제미루는 레알 마드리드(스페인)에서 정규리그인 라리가 3회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 5회 등 우승 트로피를 들어 올린 뒤 2022년 여름 이적료 7000만파운드(약 1384억원)를 기록하며 맨유 유니폼을 입었다. 카제미루는 2022-2023시즌 잉글랜드 카라바오컵(리그컵) 결승에서 뉴캐슬 유나이티드를 상대로 선제 결승 헤딩골을 터뜨리며 2-0 우승에 기여하고, 2023-2024시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승에도 힘을 보탰다. 하지만 2023-2024시즌 잦은 부상과 부진으로 에릭 텐하흐 전 맨유 감독의 전력 구상에서 점점 밀려났고 결국 이적설도 돌았다. 하지만 2024~2025 시즌 제 기량을 되찾으면서 올 시즌에도 부루누 페르난드스와 함께 맨유의 중원을 든든하게 지켜 계약 연장 가능성이 제기됐다. 맨유와 카제미루의 계약에는 1년 연장 옵션이 포함돼 있기 때문이다.

그러나 이미 구단 내부에서는 그의 몸값 때문에 계약 연장은 어렵다는 분위기기가 팽배했다. 실제 2024년 2월 맨유 공동 구단주가 된 뒤 비용 절감과 비필수 사업을 줄이는 취지로 두 차례나 구조조정까지 단행한 짐 랫클리프는 카제미루에게 지급되는 주급 37만5000파운드(약 7억4000만원)가 지나치게 많다고 공공연히 말했고 결국 카제미루와 결별은 현실이 됐다.

카제미루는 구단을 통해 “맨유는 평생 제 마음속에 간직하겠다”며 “아직 작별 인사를 할 때가 아니다. 앞으로 4개월 동안 더 많은 추억을 만들 수 있을 것이다. 아직 우리가 함께 싸워야 할 일이 많다. 저는 언제나처럼 팀의 성공을 위해 모든 것을 쏟아붓는 데 온전히 집중하겠다”고 밝혔다.

