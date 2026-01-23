“온가족 ‘이오데이’”…남양유업, ‘이오 유산균음료’ 최대 32% 할인

남양유업은 오는 25일 자사몰 남양몰에서 ‘이오데이’를 열고, ‘이오 유산균음료(190mL)’를 최대 32% 할인된 가격에 선보인다고 23일 밝혔다.

남양유업 ‘이오 유산균음료’. 남양유업 제공

이번 행사는 25일 단 하루 남양몰 ‘핫딜 섹션’에서 남양몰 S클럽 회원을 대상으로 진행된다. 할인 대상은 이오 유산균음료 단일 품목으로 24팩은 23%, 48팩은 최대 32% 할인된 가격에 판매된다.

2021년 출시된 이오 유산균음료는 남양유업의 대표 유산균 브랜드 ‘이오’ 라인 확장 제품으로, 아이 간식은 물론 온 가족이 즐기기 좋은 유산균 음료다. 한 팩에 포스트바이오틱스와 멀티비타민 5종, 칼슘 105mg을 함유했으며, 멸균팩 패키지를 적용해 보관과 휴대 편의성을 높였다.

남양유업은 이오 유산균음료의 소비자 접점 확대를 위해 다양한 참여형 마케팅을 전개해 왔다. 지난해 월미도에서 가족 단위 체험 이벤트 ‘전국민 간식어택’을 비롯해 캐릭터 한정판 패키지 출시, ‘안심이오 앰버서더’ 운영 활동 등을 통해 브랜드 소통을 강화했다. 또한 해썹(HACCP) 등 국내외 품질관리 기준을 전 생산 공정에 적용해 제품 안전성과 신뢰도를 지속적으로 높이고 있다.

남양유업 관계자는 “온 가족이 함께 건강하게 즐길 수 있는 이오 유산균음료를 보다 합리적인 가격에 제공하기 위해 이오데이를 기획했다”며 “앞으로도 소비자 체감 혜택을 높이는 다양한 프로모션을 이어갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지