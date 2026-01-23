손연재 “새해 목표는 둘째 임신…딸맘 되고 싶어”

사진=손연재 유튜브 채널 화면 캡처

전 리듬체조 선수 손연재가 새해 목표는 둘째 임신이라고 밝혔다.

손연재는 22일 자신의 유튜브 채널에서 '새해 목표를 적어달라'는 요청에 첫 번째 목표로 '2㎏ 증량'이라고 적었다.

공개된 영상 속 손연재는 새해 계획을 밝혔고, 가장 먼저 2kg 증량을 원한다고 했다.

제작진이 부러움을 드러내자 손연재는 "살만 찌면 안 되고 근육을 키운다는 의미다. 근육이 있어야 한다"고 말했다

이어 "임신 준비를 하시는 분들은 무조건 근육을 키우시고 임신을 하시길 추천드린다. 안 그러면 진짜 고생한다"고 조언했다.

손연재는 두 번째 목표로 수영을 적으며 "준연이 가졌을 때 수영하고 진짜 좋았다. 수영이 임산부한테 진짜 좋은 운동인 것 같다. 무게를 싣지 않고 할 수 있는 운동 중에 수영이 최고인 것 같다"고 말했다.

마지막 목표는 둘째 임신이었다. 손연재는 "딸맘 되기"라며 아들을 향해 "엄마 딸 낳을 수 있을까, 준연이 오빠 될 수 있을까. 진짜 궁금하다"라며 웃었다.

한편 손연재는 지난 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼했으며 지난해 첫아들을 품에 안았다. 현재 SNS와 유튜브 채널을 통해 육아 일상을 공개하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지