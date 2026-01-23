정호영 “최강록, 방송 안 한다더니..'흑백2'서 만나”

KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

정호영 셰프가 넷플릭스 예능 '흑백요리사 2' 출연 과정을 밝혔다.

22일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 정호영, 권성준 셰프가 게스트로 출연했다.

이날 정호영은 "'흑백요리사' 시즌 1때도 연락이 왔다. 부담스러워서 거절했는데 엄청나게 잘 됐다"며 "내가 왜 이걸 안 한다고 했나 싶었다"고 말했다.

그러면서 "시즌 1은 한 달 동안 배가 아파서 안 보다가 보기 시작했다. 잘 된 것도 있지만 장면마다 '내가 요리사로서 어떤 선택을 했을까' 생각이 들더라. 한번 해보고 싶더라"고 밝혔다.

이에 양세찬은 "호영이 형한테 '흑백요리사 왜 안나갔냐'고 물어봤는데 '나가면 내가 잃을 게 많다'고 하더라. 그런데 시즌2에서 이러고 서 있더라. 배신감이 들더라"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

송은이가 '시즌 2 섭외를 기다렸냐"고 물었다. 이에 정호영은 "안 그래도 초조했다. 주변에서 미팅 얘기가 들리는데 얘기가 안 오더라. 담당 작가님이랑 친해서 안부 묻는 척 물어봤다"고 했다.

하지만 백수저 라인업을 전혀 예상하지 못했다고. 정호영은 "서로 출연 여부는 극비였다. 레이먼 킴 셰프의 경우엔 시즌1의 전체 자문 담당이었다. 그래서 출연을 안 할 줄 알았는데 출연했더라"고 했다.

또 "시즌 1에 이어 재도전한 최강록 셰프는 완전히 비밀이었다. 책 쓰겠다고 방송도 안 하겠다 해서 저랑도 연락이 끊겼었는데 갑자기 나타나서 '나야 재도전'이라 하더라"고 말했다.

