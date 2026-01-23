출근길 ‘냉동고 한파’ 계속…밤부터 중부·전라권 눈 [오늘날씨]

금요일인 23일은 영하권 추위가 이어지는 가운데 중부지방과 전라권을 중심으로 눈이 내리는 곳이 있겠다.

서울 종로구 광화문광장에 빙판길 방지를 위한 염화칼슘이 뿌려져 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면, 당분간 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보이고, 바람도 강해 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 중부지방과 남부 내륙은 이날 아침에도 기온이 영하 10도 안팎을 기록했다. 경기내륙과 강원 내륙·산지 등은 영하 15도 안팎으로 더 춥다.

아침 최저기온은 -19~-2도, 낮 최고기온은 -4~7도를 오르내리며 평년(최저 -12~0도, 최고 0~7도)보다 낮겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -12도, 인천 -12도, 수원 -12도, 춘천 -16도, 강릉 -7도, 청주 -12도, 대전 -9도, 전주 -7도, 광주 -4도, 대구 -8도, 부산 -5도, 제주 3도다.

낮 최고기온은 서울 -2도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -2도, 강릉 2도, 청주 1도, 대전 3도, 전주 4도, 광주 5도, 대구 5도, 부산 6도, 제주 9도다.

아침까지 충남 서해안과 전북 서해안·남부 내륙, 광주·전남 서해안·중부 내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠고, 늦은 오후부터는 서울·경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 경남 서부 내륙에 눈이 내리겠다.

예상 적설량은 전북 서해안과 전남 서해안 2∼7㎝, 광주·전남과 전북 1∼5㎝, 강원 남부 내륙·산지 1∼3㎝, 대전·세종·충남과 충북 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 전북 서해안과 전남 서해안 5㎜ 안팎, 광주·전남과 전북 5㎜ 미만이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만, 충남·전북은 늦은 밤에 일시적으로 ‘나쁨’으로 예상된다.

