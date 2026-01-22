‘큰 소비’는 CJ온스타일에서…“1회·1인 평균 결제액 국내 온라인 종합몰 1위”

CJ온스타일은 지난해 1회·1인 평균 결제액이 국내 온라인 종합몰 중 1위로 나타났다고 22일 밝혔다.

전날 와이즈앱·리테일이 발표한 ‘2025년 주요 온라인 종합 쇼핑몰 1회당 평균 결제금액(체크·신용카드 기준)’을 근거로 CJ온스타일이 1위(20만594원)를 기록했다고 설명했다.

2025년 주요 온라인 종합 쇼핑몰 1회당 평균 결제금액. CJ온스타일 제공

CJ온스타일은 고관여 상품군 확대에는 모바일 라이브 방송의 기여가 컸다고 평가했다. 지난해 CJ온스타일 모바일 라이브 방송 매출을 분석한 결과 객단가 20만원 이상 주문이 3분의 1을 차지한 것으로 집계됐다.

아울러 주문 당일 상품을 배송하는 빠른 배송 서비스 ‘바로도착’도 이 같은 성과를 끌어내는 데 작용했다고 봤다.

CJ온스타일은 “1회당 평균 결제금액이 20만원을 넘는 온라인 종합몰은 CJ온스타일이 유일했다”며 “2025년 1인당 평균 결제금액에서도 CJ온스타일(28만8064원)은 국내 온라인 종합몰 중 1위를 차지했다”고 말했다.

이어 “고객 1회당 평균 결제금액이 높다는 것은 충분한 비교·검토 끝에 구매하는 고관여·고가 상품 수요가 플랫폼 내에서 활발하다는 의미”라며 “이는 단순한 거래 빈도가 아닌, 한 번의 소비에서 선택되는 상품의 가치와 신뢰도, 콘텐츠 영향력이 높다는 것을 보여주는 결과”라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지