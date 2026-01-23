하늘에서의 정밀함이 바닥으로 내려왔다…로봇청소기로 옮겨진 드론 기술 [체험기]

중국의 드론 제조 기업 DJI가 자사의 고정밀 기술을 넣은 로봇청소기 ‘로모(ROMO)’ 시리즈 출시로 프리미엄 가전 시장에 신선한 출사표를 던진 가운데, 일주일 체험에서 로모가 거실 러그 위를 청소하고 있다.

중국의 드론 제조 기업 DJI가 자사의 고정밀 기술을 넣은 로봇청소기 출시로 프리미엄 가전 시장에 신선한 출사표를 던졌다.

일주일간 체험해 본 DJI의 첫 로봇청소기 ‘로모(ROMO)’는 드론 개발로 축적된 고정밀 맵핑과 내비게이션 기술이 가전 영역에서 어떻게 혁신을 일으킬 수 있는지 보여줬다.

가장 인상적인 점은 드론 특유의 정교한 경로 설계 능력이었다.

로모는 직선으로 전진한 뒤 180도 회전해 지나온 경로를 완벽하게 맞물리며 왕복하는 체계적인 움직임을 보였다.

일주일 체험에서 로모의 집 청소 경로가 전용 애플리케이션 'DJI home'에 나타나고 있다.

특히 방과 거실, 주방 중에서 주방을 청소의 마지막 장소로 설정하는 등 구역별 청소 순서를 일관되게 유지하는 스마트함이 돋보였다.

여기에 바닥 환경에 따라 돌출 높낮이가 변하는 ‘가변형 흡입구 및 걸레 패드’ 기술을 적용해 청소 효율을 극대화했다.

실제 성능 면에서도 드론 명가다운 스펙이 눈에 띈다.

최상위 모델인 ‘로모P’ 기준 2만5000Pa의 압도적인 흡입력을 자랑하며, 확장형 듀얼 사이드 브러시와 불쑥 튀어나오는 물걸레가 구석진 곳까지 공략한다.

일주일 체험에서 로모가 돌출형 물걸레로 거실을 닦고 있다.

23평 아파트를 청소하는 데 약 40분이 소요됐는데, 일반 청소기를 썼을 때보다 시간은 더 걸리지만 사람보다는 꼼꼼했다.

특히 물걸레질 시 바닥이 지나치게 미끄럽지 않도록 물 사용량을 적절히 조절하는 섬세함도 합격점이었다.

편의성 측면에서는 저소음 설계가 만족스러웠다.

청소 중에도 TV 시청 볼륨을 크게 높일 필요가 없을 만큼 일상 대화 수준의 소음을 유지했다. 전용 애플리케이션인 ‘DJI Home’과의 연동도 매끄러웠으며, 집안 구조를 파악하는 속도는 드론 전문 기업답게 매우 빨랐다.

일주일 체험에서 로모가 문지방을 넘고 있다.

다만, 정밀함에 집중한 나머지 다소 보수적인 움직임을 보이는 점은 아쉬웠다.

최초 맵핑에서 방문이 닫혀있으면 이후 문을 열어도 스스로 경로를 개척하지 않고 해당 구역을 청소에서 제외했다.

따라서 새로운 구역을 인식시키려면 별도의 재맵핑이 필요했다.

겨울철 거실에 깔린 두꺼운 러그의 턱을 한 번에 넘지 못해 사용자가 직접 도와줘야 하거나, 걸레받이 몰딩의 미세한 이음매 청소가 다소 미흡한 점 등은 향후 DJI가 풀어야 할 숙제로 보인다.

일주일 체험에서 로모의 걸레 건조 과정이 전용 애플리케이션 'DJI home'에 나타나고 있다.

현재 국내 로봇청소기 시장 점유율은 같은 중국 기업 로보락이 선두를 지키는 가운데 DJI 같은 주자들의 가세로 경쟁이 치열하다.

DJI가 로봇청소기 시장에 뛰어든 이유는 명확하다.

드론 사업에서 확보한 비전 인식, SLAM(동시적 위치 추정 및 지도 작성), 고성능 모터 기술을 새로운 성장 동력으로 삼아 정밀 가전이라는 차별화된 가치를 확장하겠다는 포석이다.

몇 가지 아쉬운 점에도 불구하고 로모 시리즈는 단순한 가전을 넘어 지능형 로봇의 가능성을 보여줬다.

장애물 회피 능력을 조금 더 고도화한다면, 로봇청소기 시장의 질적 성장을 이끌 강력한 주역이 될 것으로 기대된다.

DJI는 다음달 14일까지 국내 출시 기념 프로모션을 진행한다. 한정 할인 혜택을 적용하면 로모P는 164만9000원, 로모A는 152만원, 로모S는 135만원에 구매할 수 있으며, 전용 액세서리 패키지도 증정한다.

