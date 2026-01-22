‘낙동강 먹는 물 문제 해결’…국회서 전략 토론회 개최

대구의 먹는 물과 관련해 기후에너지환경부가 과학적 검증과 지역 의견 수렴을 위한 토론회가 국회에서 열린다.

기후부는 23일 오전 국회의원회관 제1세미나실에서 대한환경공학회, 대한상하수도학회, 한국물환경학회와 공동으로 ‘낙동강 먹는 물 문제 해결을 위한 전략토론회’를 개최한다고 22일 밝혔다.

토론회는 수십 년간 이어져 온 낙동강 물 문제 해결을 위해 정부가 수립 중인 전략을 전문가 집단과 함께 검증하고, 실효성 있는 대안을 모색하기 위해 마련했다. 행사에는 김성환 기후부 장관을 비롯해 국민의힘 유영하·우재준 의원 등 지역 의원과 김정기 대구시장 권한대행이 참석한다.

각 전문가들이 연사로 나서 ‘낙동강 맑은 물 공급 사업 경과 및 정책 방향’과 ‘안전한 먹는 물 확보를 위한 기술 동향’에 대한 주제 발표를 한다. 이어 패널 토론에서는 정부의 낙동강유역위 정책분과장과 물이용정책관이 학계 및 지역 전문가들과 함께 취수원 대안의 타당성을 놓고 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다. 기후부는 이번 토론회에서 도출한 의견을 바탕으로 안전한 식수 공급을 위한 최종 전략을 다듬을 계획이다.

앞서 기후부는 지난 19일 30년 넘게 표류하던 대구 상수원을 이전하는 대신 취수 방식을 강변여과수와 복류수로 바꿔 상수원 확보사업을 추진하기로 했다. 기후부는 기존 대구 문산∙매곡 취수장(낙동강 중류)을 통해 하루 57만t 확보가 가능하다고 판단해 5월까지 시험 취수를 할 예정이다. 이어 총 44억5000만원을 들여 타당성 조사를 하고, 설계와 시공을 동시에 발주하는 턴키방식으로 복류수∙강변여과수 취수시설을 단계적으로 설치한다는 계획이다.

