트럼프 “나토와 그린란드 합의 틀 마련”

덴마크 자치령인 그린란드를 확보하기 위해 유럽 국가들을 압박해온 도널드 트럼프(얼굴) 미국 대통령이 군사력을 사용하지 않겠다고 공언했다. 그린란드를 지원한 유럽 국가들에 대한 관세 부과도 하지 않겠다고 밝혔다. 대서양 분열로 번지던 미국 대 유럽의 긴장이 완화 국면으로 접어드는 양상이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회 참석 중인 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 사실상 북극 지역 전체에 관한 미래 합의의 틀을 만들었다”며 “이런 이해를 바탕으로 난 2월1일에 발효할 예정이었던 관세를 부과하지 않을 것”이라고 적었다. 또 “난 우리가 나토와 싸울 것이라고 보지 않는다”며 그린란드를 무력으로 병합할 생각이 없음도 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 뤼터 총장과의 합의 내용은 구체적으로 설명하지 않았다. 다만 “그린란드와 관련해 골든돔(미국의 차세대 공중 미사일방어체계)에 대한 추가 논의가 진행 중”이라고 했다. 트럼프 대통령은 이후 CNBC와 인터뷰에서 “미국과 유럽 동맹국이 그린란드 골든돔 및 광물권에 대해 협력할 것”이라고 말했다. 외신들은 소식통을 인용해 ‘합의의 틀’에 그린란드 내 미군 군사 기지를 더 많이 건설하고, 미국 기지에 대해서는 미국 영토로 인정하는 방안과 북극 지역 내 나토 활동 확대, 러시아·중국의 ‘악의적 외부 영향력’ 대응, 덴마크의 그린란드 통치권 존중 등의 내용이 포함됐다고 전했다.

