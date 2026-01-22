양도세 신고 ‘서학개미’ 사상 최대… 국장 유턴 하나 [코스피 5000시대]

코스피 지수가 전인미답의 5000을 달성하며 국내 증시가 활황세를 보이고 있지만, 해외주식에 투자하는 ‘서학개미’ 역시 가파른 증가세를 보이고 있다. 해외주식에 투자해 얻은 차익으로 양도소득세를 신고한 이가 2024년 기준 처음으로 50만명을 넘어섰다. 코스피가 5000선에 안착하려면 서학개미의 복귀와 한국 기업의 구조적 경쟁력이 뒷받침돼야 한다는 지적이 나온다.

22일 서울의 한 증권사 미국 주식 광고. 연합뉴스

22일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 귀속 해외주식 양도소득세 신고 인원은 52만3709명으로 집계됐다. 전년(20만7231명)보다 152.7% 폭증하며 역대 처음 50만명을 넘겼다.



2024년은 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수가 23.3%, 나스닥 지수가 28.6% 상승하는 등 미국 증시가 선전하던 때다. 같은 기간 코스피는 9.6%, 코스닥은 21.7% 하락했다.



2024년 신고한 이들의 양도차익은 14조4212억원으로 집계됐다. 전년(3조5772억원)보다 303.1% 늘어난 수준이다. 양도차익을 신고자로 나눈 1인당 양도차익은 2800만원에 달했다.



서학개미를 국내 증시로 불러들이기 위해 정부는 갖가지 당근책을 내놓고 있다. 재정경제부는 2일 임시국회에서 ‘국내시장 복귀 계좌’(RIA) 도입을 추진한다. 해외주식을 판 자금을 원화로 환전해 국내 증시에 투자하면 해외주식 양도소득을 공제하는 제도다. 매도 시기가 빠를수록 공제 혜택을 최대 100%까지 부여하겠다는 구상이다.

