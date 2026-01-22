역대급 불장에 ‘머니무브’ 폭발 [코스피 5000시대]

‘오천피’(코스피 5000) 달성은 은행권에서 증권시장으로 자금이 이동하는 ‘머니무브’가 한몫을 했다. 이러한 머니무브의 배경에는 퇴직연금과 상장지수펀드(ETF)의 성장이 있는 것으로 나타났다. 증권사들의 코스피 상단 전망을 잇따라 높여 잡고, 정부도 해외 투자자금의 국내 복귀를 유도하기 위한 각종 세제 혜택을 내놓으면서 머니무브가 당분간 이어질 것이란 전망도 나온다.



22일 금융투자협회에 따르면 지난 20일 기준 투자자예탁금은 95조5259억원으로 사상 최대치를 기록했다. 투자자예탁금은 투자자들이 주식 매매를 위해 증권사 계좌로 이체했거나 주식 매도 뒤 그대로 둔 대기성 자금이다. 반년 전인 지난해 7월 말만 해도 이는 65조원대 초반 수준이었다.

코스피가 꿈의 숫자로 여겨지던 '오천피'에 도달하며 코스피 5000 시대가 열린 22일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 관계자들이 코스피 5000 돌파를 축하하고 있다. 뉴시스

이 같은 증시자금 급증은 코스피 상승세와 새 정부의 수요 억제책으로 인한 부동산 시장 관망세가 겹치며 갈 곳 잃은 유동성이 증시로 쏠린 영향으로 해석된다. 실제로 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 정기예금 잔액은 지난해 말 939조2861억원에서 이달 15일 기준 938조6613억원으로 보름 새 11조원 넘게 줄었다. 요구불예금과 수시입출금식예금(MMDA) 잔액도 같은 기간 674조84억원에서 643조5997억원으로 보름 만에 30조원이 빠졌다.



은행권에서 증권가로 향하는 머니무브는 퇴직연금에서도 두드러지고 있다. 지난해 말 기준 은행권 퇴직연금은 1년 전 224조4000억원에서 260조5000억원으로 약 14% 증가했는데, 같은 기간 증권사 퇴직연금 적립금은 103조6000억원에서 131조5000억원으로 27%가량 증가했다.



업계는 퇴직연금 시장의 성장과 맞물려 개인 투자자금이 ETF로 이동하는 ‘구조적 머니무브’가 형성됐다고 보고 있다. 이재원·노동길 신한투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 퇴직연금 중 ETF 등 실적배당형 상품 비중은 2018년 9.7%에서 2024년 17.5%로 80% 이상 증가하며 국내 증시로의 개인 투자자금 유입의 파이프라인 역할을 하고 있다고 짚었다.



이들은 “퇴직연금 적립금은 매년 10%대 증가율을 보이고, 여전히 원리금보장형 비중이 74.6%에 달해 주식시장으로 이동할 대기 자금도 풍부하다”면서 “퇴직연금과 ETF 성장에 힘입어 자금의 성격이 장기적 추세로 변하고 있으며, 시장 변동성 완화와 안정적 유동성 공급이 가능해진 만큼 국내 증시에 대한 시각을 바꿔야 할 때”라고 짚었다.

