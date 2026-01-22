홍명보호 베이스캠프는 멕시코 과달라하라

홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프가 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 바예로 확정됐다.



대한축구협회는 22일 “한국 축구대표팀의 북중미 월드컵 훈련장으로 치바스 베르데 바예를 결정했다”고 밝혔다. 멕시코 최상위리그인 리가MX 소속인 클럽 데포르티보 과달라하라의 훈련장으로 해발 1566m의 고지대다.



대한축구협회는 앞서 조별리그 3경기를 치르는 멕시코의 현지 환경과 경기장 이동 거리, 운동생리학 전문가의 견해 등을 종합해, 멕시코 과달라하라에 있는 시설 두 곳을 1·2순위로 FIFA에 제출한 바 있다. 치바스 베르데 바예는 1순위로 낸 곳이다. 한국은 유럽 조별리그 3경기 가운데 1, 2차전을 고지대인 과달라하라에 있는 아크론 스타디움(해발 1571m)에서 치른다. FIFA는 △조 추첨 포트가 높은 팀 △해당 도시에서 경기 수가 많은 팀 △베이스캠프와 경기 장소 간 항공 이동이 적은 팀 △FIFA 랭킹이 높은 팀 순으로 고려해 참가국 48개 대표팀의 베이스캠프를 결정했다.



한편 홍명보호는 멕시코 입성 전 담금질을 시작할 ‘사전 베이스캠프’로는 미국 콜로라도주 덴버, 유타주 솔트레이크시티 등을 고려 중인 것으로 전해졌다.

