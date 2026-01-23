조현상 HS효성 부회장 ‘친환경·공급망’ 광폭 행보

조현상(사진 오른쪽) HS효성 부회장이 2026년 다보스 포럼에 참석해 화학산업 중장기 전략과 글로벌 공급망 협력 강화를 위한 활발한 행보를 펼쳤다.



22일 효성에 따르면 조 부회장은 이번 다보스 포럼의 핵심 섹션으로 세계 주요 화학기업 최고경영진들이 모여 글로벌 화학 산업의 미래를 논의하는 ‘화학 거버너스 미팅’에 공식 초청을 받아 참석했다. 다보스 화학 거버너스 미팅에 공식 초청받은 기업은 세계적인 화학 기업인 독일 바스프, 미국 다우, 사우디아라비아 사빅, HS효성 등 글로벌 주요 화학 기업 10여개사다.



조 부회장은 이 자리에서 글로벌 화학 기업 대표들과 만나 최근 글로벌 공급망을 둘러싼 지정학적 리스크가 화학 산업에 미치는 영향과 중동 및 중국의 설비 증설이 가져올 장기적 파급효과에 대한 대응 전략 등을 논의했다. 이와 함께 HS효성의 친환경 소재와 저탄소 전환에 대한 글로벌 공감대를 공유하고 지속가능한 성장 방안에 대해 의견을 나눴다.



조 부회장은 이번 일정 중 프랑수아 필립 샴페인 캐나다 재무장관을 직접 만나 “북미지역을 포함한 글로벌 공급망에 한국과 한국기업들이 크게 기여하고 있다”고 강조했다. 샴페인 장관의 요청으로 성사된 이번 만남에서 조 부회장은 최근 경주 ‘아시아태평양경제협력체’(APEC·에이펙) 정상회의에서 보여준 양국 간 협력과 캐나다의 전폭적인 지원에 대해 감사를 전하고, 한국과 한국기업들에 대한 지속적인 지원을 부탁했다.



조 부회장은 또 다보스 포럼에 참석한 데벤드라 파드나비스 인도 마하라슈트라 주총리(사진 왼쪽)를 만나 앞으로 큰 성장이 예상되는 인도 시장 공략을 위한 현지 투자 계획에 대해 논의했다. 인도 서부에 위치한 마하슈트라주는 인도 전체 산업 생산의 15%, 국내총생산(GDP)의 약 14.7%를 차지하는 인도 최대 산업 거점 지역이다.



조 부회장은 “앞으로도 국가와 기업의 발전을 위해 각국 기업 및 정부와 소통을 강화하고 친환경·저탄소 전환과 안정적인 글로벌 공급망 구축을 위한 협력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

