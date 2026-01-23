4대 금융 내주부터 실적… 발표순이익 사상 최대 18.4조 전망 [경제 레이더]

지난해 증시 호황 등으로 국내 4대 금융지주의 순이익이 두 자릿수 성장하며 사상 최대를 기록한 것으로 추정된다.

사진=뉴시스

22일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 지난해 연간 당기순이익은 총 18조4040억원으로 예상된다. 이는 2024년(16조5268억원)보다 11.4% 증가한 수치다.



KB금융지주는 순이익 6조원 고지에 바짝 다가섰다. 증권사들은 KB금융 순이익이 2024년 5조286억원에서 지난해 5조7018억원으로 13.4% 증가할 것으로 내다봤다.



신한금융지주와 하나금융지주는 각각 순이익 5조·4조원대를 처음 돌파할 전망이다. 증권사 전망치에 따르면 신한금융은 2024년 4조5582억원에서 지난해 5조2009억원으로 순이익이 14.1% 늘 것으로 예상된다. 하나금융은 같은 기간 3조7685억원에서 4조1070억원으로 9.0%, 우리금융은 3조1715억원에서 3조3943억원으로 7.0% 각각 증가할 것으로 분석됐다.



지난해 4대 금융지주의 호실적에는 코스피 지수가 75% 상승하면서 증권수탁, 펀드 등 수수료 이익이 증가한 것이 한몫했을 것으로 추정된다. 매출 개념인 이자 수익은 전년보다 소폭 감소했을 것으로 예상된다. 지난해 금융지주들의 이자수익 시장 전망치는 총 101조4933억원으로 집계됐다. 2024년(105조8306억원)보다 4.1% 감소한 규모다. 4대 금융지주의 연간 이자수익이 줄어든 것은 코로나19가 확산한 2020년 이후 5년 만이다. 금융지주들은 지난해 정부의 가계대출 억제 정책 속에 조달 비용 절감을 통해 이자수익 감소폭을 줄였다.



올해 금융지주의 실적 전망도 밝다. 증권사들은 올해 4대 금융지주의 연간 순이익이 총 19조1362억원에 달해 처음으로 19조원대로 올라설 것으로 내다봤다. 다만 이자수익은 올해도 총 103조5931억원으로 2024년 수준을 밑돌 전망이다.



금융지주 실적 시즌은 다음 주부터 본격화한다. 하나금융이 30일, KB금융과 신한금융이 다음 달 5일, 우리금융이 6일 차례로 실적을 발표한다.

