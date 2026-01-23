[이코노 브리핑] 장민영 중소기업은행 신임 은행장 임명 제청 외

장민영 중소기업은행 신임 은행장 임명 제청

이억원 금융위원장은 22일 신임 중소기업은행 은행장으로 장민영 IBK자산운용 대표이사를 임명 제청했다. 금융위원회에 따르면 중소기업은행 은행장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다. 장 내정자는 1964년생으로 1989년 중소기업은행에 입행한 뒤 리스크관리그룹장(부행장), 강북지역본부장, IBK경제연구소장, 자금운용부장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 2024년부터는 IBK자산운용 대표를 맡아왔다.

한화금융계열, 다보스서 금융 혁신 모색

한화생명·손해보험·증권·한화자산운용 등 한화금융 계열사들이 스위스 다보스에서 진행 중인 세계경제포럼(다보스포럼)에 참석해 미래 금융 혁신 방안을 논의했다고 22일 밝혔다. 현장에서 김동원 한화생명 최고글로벌책임자 사장은 글로벌 리더들과 교류하며 금융 환경 변화에 대응하기 위한 협력 의제와 사업 기회를 점검했다. 아울러 한화투자증권은 디지털자산 인프라 기업 쟁글과 업무협약을 맺고 블록체인 기반 데이터 리서치 협력을 추진한다. 한화생명은 글로벌 벤처캐피털 리버티시티벤처스와 협약을 맺고 핀테크 공동 투자 및 디지털 금융 생태계 확장을 추진하기로 했다.

우리금융, 부산·경남 혁신기업 성장 지원

우리금융그룹은 지난 21일과 22일 각각 부산, 경남지역에서 혁신기업에 생산적 금융을 지원하고, 지역경제와의 동반성장을 추진하기 위한 ‘디노랩’ 발대식을 열었다. 발대식에는 우리은행을 비롯해 부산시와 경상남도, 양산시 등 지방자치단체 관계자와 신용보증기금, 지역 투자자 등 지역의 창업 생태계 관련 핵심 주체들이 참석했다. 이들은 혁신 성장과 지역 균형발전을 위한 협력방안을 논의했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지