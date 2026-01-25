[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 25일 (일요일) 자영업자·사업자 희비 갈릴 하루

96년생: 주변 사람에게 마음을 써라. 84년생: 지나치게 경계나 의심하려 들지 마라. 72년생: 언어로 상처를 입히지 말자. 60년생: 부부간에 화해하기 좋은 시기다. 48년생: 사심없이 사물을 바라보자. 36년생: 당료 신경통에 조심하자.

97년생: 금전적인 문제가 발생한다. 85년생: 직업변동 주거이전 변화함에 길한 운. 73년생: 모든 계획은 멀리보고 진행하자. 61년생: 인간관계를 중요시 하자. 49년생: 자주적으로 일하도록 유도하자. 37년생: 타인 일에 관여하지 말자.

98년생: 자영업자는 자금이 약해진다. 86년생: 다른 사람의 힘으로 원하는바 이룰 운. 74년생: 신불자도 금전융통이 좋다. 62년생: 자기 스스로 일을 추진하자. 50년생: 잡기에 시간 낭비는 금물이다. 38년생: 직접 나서서 해결하자.

99년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 87년생: 근심이 바람처럼 사라지고 만사태평하다. 75년생: 마음에 드는 이성이 나타난다. 63년생: 한가지의 일에 전심을 다하자. 51년생: 욕심을 버리고 타협하자. 39년생: 맑은 공기 속에서 건강을 지키자.

00년생 실패와 불행의 주된 원인은 거의가 무리과욕이다. 88년생: 얻을 수 있는 정보는 최대한 활용할 것. 76년생: 현재 일은 이익면에 약하다. 64년생: 부부간에 마찰이 없도록 하자. 52년생: 독단적으로 행하지 말자. 40년생: 현재 마음은 춥고 외롭다. 28년생: 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.

01년생 사적인 일과 공적인 일을 소홀히 하지 말자. 89년생: 축소하거나 작을수록 좋다. 77년생: 중요한 약속은 오후가 좋다. 65년생: 사업자는 매출이 증대된다. 53년생: 집안 사람들과 불화하기 쉽다. 41년생: 자식 때문에 걱정하는 일이 있다. 29년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다.

02년생 재주는 곰이 부리고 이익은 엉뚱하다. 90년생: 자기 탓이라 생각하고 마음을 비울 것. 78년생: 한 우물 파는 정신으로 일하자. 66년생: 물품구입에 신경을 쓰자. 54년생: 새로움을 찾아 북서방으로 가자. 42년생: 가족중에 건강으로 걱정이다. 30년생: 땀흘린 대가가 나타난다.

03년생 나의 일이 눈에 보이다 두렵지 않다. 91년생: 처음은 곤궁하나 차츰 풀려나가는 운. 79년생: 작은 것부터 차근차근 진행하자. 67년생: 인간적인 면을 중히하자. 55년생: 좋은 태도를 갖도록 노력하자. 43년생: 사필귀정을 생각하자. 31년생: 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다.

04년생 성공의 첩경은 책임의식이 강해야 한다. 92년생: 자신의 힘이 약하다면 때를 기다려라. 80년생: 일은 조금 기다리면 소식이 온다. 68년생: 화합하는 자세가 지금 필요하다. 56년생: 집안에 경사가 기대된다. 44년생: 주변 사람들에 도움을 청하자. 32년생: 마음 한구석은 왠지 허전하구나.

05년생 밝음이 병이되어 때로는 모르는 것이 약이 된다. 93년생: 책임못질 행동은 아예 생각도 하지마라. 81년생: 실물수나 도적을 조심하자. 69년생: 중요한 약속은 오전이 좋다. 57년생: 계약체결은 서남방에 성사된다. 45년생: 먼 여행은 자제하자. 33년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

06년생 오늘은 조금만 주고 많이 얻는 형국이다. 94년생: 득보다 실이 많은 시기이니 자중해야 함. 82년생: 소탐대실이 안되도록 노력하자. 70년생: 먼 곳에서 귀한 소님이 온다. 58년생: 타인과 화합하는 자세를 가져라. 46년생: 비전 있는 사람을 만난다. 34년생: 선택한 일은 변심하지 말자.

95년생: 사방팔방 부지런히 움직이면 좋다. 83년생: 직업에 소소한 갈등이 온다. 71년생: 일에 방향감각을 분석하자. 59년생: 하찮은 일에 시간을 낭비하지 말자. 47년생: 효율적인 자금관리가 필요하다. 35년생: 자식 농사에 마음이 풍요롭다.

백운철학원

