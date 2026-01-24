[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 24일 (토요일) "구상하던 계획 있다면 지금 밀어붙여라"

96년생 새로운 계획을 추진해도 좋을 시기. 84년생 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 72년생 판단만 믿지 말고 주변 의견도 들어보자. 60년생 깊은 상념에서 벗어나면 상황을 역전시킨다. 48년생 누구의 탓인가를 밝히는 일도 중요하다. 36년생 지나친 주장은 삼가고 남의 말에 귀를 기울여라.

97년생 마음의 안정이 무엇보다 우선이다. 85년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다. 73년생 진지하고 호의적인 자세는 자기 표현이다. 61년생 같은 업에 종사하는 사람과 관계를 공고히하라. 49년생 타인의 조언이나 협력을 적극적으로 구하라. 37년생 금강산도 식후경을 실생활에 접목시켜라.

98년생 주변에 좋은 운이 가득하다. 86년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다. 74년생 세치혀로 할 수 있는 일이 의외로 많다. 62년생 크게 벌지는 못해도 마음 편한 것이 제일. 50년생 목구멍이 포도청이만 손을 벌릴 곳이 따로 있다. 38년생 너그러운 마음으로 주변을 바라보라.

99년생 즐거움이 가정 안에 있다. 87년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 75년생 누구나 좋은 조건에서만 일하는 것은 아니다. 63년생 원칙을 무시하는 행위는 삼가라. 51년생 주변정리를 한 후에 새로운 것을 접하라. 39년생 바닥에 엎드리는 일을 막상 행하려고 하면 힘들다.

00년생 오늘은 망설이지 말고 자신의 영역을 넓혀나가라. 88년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다. 76년생 여성은 짧은 만남에 기대하지 마라. 64년생 가능한 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라. 52년생 구하면 얻지만 손에 쥐기 좋을 정도다. 40년생 금전적인 소득이 발생하고 집안에 식구가 늘어난다. 28년생 고대하던 일이 이루어진다.

01년생 지인이나 상사의 관계가 원만하게 하라. 89년생 손해본다고 속상해하지 마라. 77년생 서운함을 떨치고 새로운 마음으로 임하라. 65년생 허점을 드러내면 결과를 돌이킬 수 없다. 53년생 구상하고 있던 계획이 있다면 밀어붙여라. 41년생 오랜 기다림이 지나고 마침내 고생을 씻을 수 있다. 29년생 구설로 몸이 상한다.

02년생 좋은 기운이 용솟음치는 운세다. 90년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 78년생 과거의 잘못과 미래의 부재로 우울감을 느낀다. 66년생 대책이 없다면 마음을 단호하게 먹어라. 54년생 사업적인 어려움이 사라지고 평탄한 길이 나타난다. 42년생 아랫사람에게 예의를 갖추면 즐거움이 찾아온다. 30년생 노력한 만큼의 성과가 따른다.

03년생 이번 일은 나서야 할 곳과 아닌 곳을 선별하라. 91년생 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다. 79년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다. 67년생 부부간에 의무에 소홀하다면 감정싸움 난다. 55년생 개별적인 만남은 불리하고 함께 모여라. 43년생 자신의 여건을 고려하면 다가가기가 편하다. 31년생 일이 술술 풀려간다.

04년생 혈육 친진에 대한 생각을 깊이 해보자. 92년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 80년생 이성과 깊은 관계로 발전하는 건 무리다. 68년생 자신에게 소중한 것이 무엇인지 생각하자. 56년생 직선적으로 느껴진다면 자신에게 해가 된다. 44년생 남의 일처럼 느끼던 일이 자신에게 일어날 수도. 32년생 가정에 이익이 늘어난다.

05년생 감성보다는 이성에 매달려야 효과적이다. 93년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 81년생 홧김에 성질 부렸다가 후회할 수 있다. 69년생 상대가 벅차면 조용히 때를 기다려라. 57년생 개인과 집단 이익이 부딪히면 사태가 커진다. 45년생 금전문제로 고민이라면 현자에게 조언을 구하라. 33년생 운이 차츰 트이겠구나.

06년생 내가 할 일은 본인이 스스로 처리하자. 94년생 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 82년생 심리적인 우월감은 오래가지 않는다. 70년생 직장인은 승진이나 이직의 기회가 온다. 58년생 감출수록 드러날 수 있으니 사서 고생하지 마라. 46년생 누적된 피로를 날릴 수 있는 무언가가 필요하다. 34년생 마음이 혼란하니 일이 뜻대로 되지 않는다.

95년생 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다. 83년생 발전하고 싶다면 자신을 채찍질하라. 71년생 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라. 59년생 지속적인 변화를 추구한다면 서서히 나타난다. 47년생 한 가지에 몰입하지 말고 전체를 바라보아라. 35년생 근심거리가 많으니 몸이 아프다.

백운철학원

