충칭 日총영사 벌써 한 달 넘게 공석… 日언론 “아그레망 보류… 中의 괴롭힘”

중국 충칭 주재 일본 총영사 자리가 중국 측의 아그레망(외교사절에 대한 사전 동의) 보류로 한 달째 공석 상태라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 복수의 소식통 말을 인용해 22일 전했다.
보도에 따르면 주충칭 일본 총영사는 지난달 5일 전임자가 선양 주재 총영사로 이동한 뒤 수석영사가 업무를 대행 중이다. 소식통들은 일본 정부가 후임 총영사 후보를 승인해 달라고 중국 측에 거듭 요구했지만 아직 답변이 없다며 이는 “중국의 괴롭힘”이라고 말했다.
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 악화한 중·일 관계의 영향으로 풀이된다. 다카이치 총리를 향해 ‘참수’ 극언을 한 쉐젠 주오사카 중국 총영사에 대해 일본 일각에서 추방론이 제기되는 점도 아그레망 지연 이유로 거론된다.
대사관, 총영사관 등 재외공관의 수장 자리가 일본 측의 인사이동 등으로 일시적 공백이 발생할 수는 있지만, 주재국이 아그레망에 응하지 않아 결원이 생기는 일은 드물다고 닛케이는 설명했다. 충칭 총영사관은 일본이 중국이 둔 6개 총영사관 중 하나로 충칭시와 쓰촨성, 윈난성, 구이저우성을 관할한다. 총영사가 부재하면 카운터파트에 해당하는 현지 당국 수장들과 협의 채널을 구성하기 어려워 양측 간 의사소통이나 경제·문화 교류, 각종 행사 개최 등에 지장이 생긴다.
중국이 최근 일본에 ‘희토류 규제’ 카드까지 꺼내 들며 압박을 강화한 가운데 일본은 전날 스위스에서 유럽연합(EU)과 협의한 뒤 “희토류 등 중요 광물의 공급망을 다각화하기 위해 민관 협력 프로젝트 구축 등을 조속히 진행한다”는 내용의 공동 문서를 발표했다.
