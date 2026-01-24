북·미 정상회담 실패 과정 복기… 다시 ‘한반도의 봄’ 준비할 때

판문점 프로젝트/ 윤건영/ 김영사/ 2만4000원

남·북·미 관계는 역동적이다. 2017년 8월 미국을 위협하는 대륙간탄도미사일을 발사하는 북한을 향해 첫 번째 임기 초반이었던 도널드 트럼프 미국 대통령은 “북한은 지금껏 세계가 보지 못한 ‘화염과 분노’에 직면하게 될 것”이라며 핵전쟁을 연상시키는 경고로 세계를 긴장시켰다. 그처럼 살벌한 대치상태가 2018년 연초부터 평창동계올림픽을 계기로 풀어지더니 남북, 북·미 정상회담이 연속으로 열렸다.



윤석열 정부를 거치면서 꽁꽁 얼어붙은 현재 한반도 정세 역시 그만 한 에너지를 품고 있다. 그래서 문재인 정부 국정상황실장을 지낸 저자의 ‘한반도 평화 징비록’은 언제든지 다시 굴러갈 수 있는 남북 대화의 장을 준비하기 위한 귀중한 기록이다. 김정은 북한 국무위원장을 누구보다 많이 만났던 저자 역시 바로 지금이 남북관계를 다시 준비해야 할 때라고 강조한다. 트럼프 대통령의 재임과 이재명정부의 출범이 겹친 2026년이야말로 눈앞에서 좌절했던 2019년의 실패를 발판 삼아 ‘한반도의 평화’를 이룰 적기라는 것이다.

“첫 만남에서 느낀 김정은 위원장의 인상은 나이에 비해 상당히 노회한 느낌이었다. 좌중을 끌고 가는 데 능수능란한 사람이었다. 때론 매서운 인상을 보여주기도 했고, 때론 부드러운 미소를 짓기도 했다. 그래도 부드러움보다 날카로움이 강한 사람으로 보였다.”



무엇보다 생생한 남북 대화 현장 이야기가 술술 읽힌다. 남북 대화 과정의 물밑 협상, 메시지 조율, 돌발 변수와 내부 논쟁까지 실무단계에서 벌어졌던 일들이 상세히 담겨있다. 김 위원장의 서울 답방 취소 전말 등 그동안 공개되지 않았던 이야기들도 흥미롭다.



2018년 북·미 정상회담 실패 과정을 복기한 저자는 “이재명 정부는 곧 도래할 결정적 시기를 준비해야 한다”고 강조한다. 트럼프 대통령은 반드시 움직일 것이며 김 위원장에게도 다시 선택의 순간이 올 것이기 때문이다. 평화는 선언이 아니라 준비의 총합인 만큼 다시 찾아올 ‘한반도의 봄’을 준비해야 할 때다.

