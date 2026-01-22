HP, AI 최적화 차세대 게이밍 신제품 공개

HP 코리아는 22일 서울 강남구 e스포츠 경기장 프릭업 스튜디오에서 고성능 게이밍 노트북과 게이밍 기어를 포함한 ‘하이퍼엑스 오멘’ 라인업을 선보였다.

HP 관계자가 하이퍼엑스 오멘 신제품 포트폴리오를 공개하고 있다. HP 코리아 제공

이번에 출시한 제품은 노트북 ‘하이퍼엑스 오멘 15’와 ‘하이퍼엑스 오멘 맥스 16’, 데스크톱 ‘하이퍼엑스 오멘 맥스 45L’, 게이밍 기어다. HP는 프리미엄 게이밍 브랜드 ‘오멘’과 게이밍 주변기기 브랜드 ‘하이퍼엑스’를 통합해 하드웨어와 주변기기, 소프트웨어를 아우르는 사용 경험을 제공할 계획이다.

하이퍼엑스 오멘 15는 이동성과 성능 균형을 기반으로 여러 환경에서 안정적인 게임 플레이를 지원한다. 최대 170W의 총 플랫폼 전력을 지원해 고사양 게임과 고주사율 플레이 환경에서도 안정적인 성능을 발휘한다. 인텔 코어 울트라 9 275HX 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 5070 노트북 그래픽처리장치(GPU)를 포함한 구성 옵션도 지원한다.

프리미엄 게이밍 노트북 하이퍼엑스 오멘 맥스 16은 고성능 모델로 오멘 AI, 오멘 게이밍 허브와 연계해 사용자 세팅 부담을 줄이고 맞춤형 플레이 경험을 제공한다. 하이퍼엑스 오멘 맥스 45L은 데스크톱으로 고사양 게임과 스트리밍, 콘텐츠 제작을 동시에 고려한 하이엔드 모델이다.

김대환 HP 코리아 대표가 신제품 출시 간담회에서 환영사를 전하고 있다. HP 코리아 제공

HP는 AI 기반 최적화 소프트웨어로 게임 플레이 일관성을 높였다고 강조했다. 초보 사용자부터 숙련된 게이머까지 사용자에게 맞는 세팅을 쉽게 적용할 수 있고, 장시간 플레이에도 안정적인 성능을 보여준다고 설명했다.

김대환 HP 코리아 대표는 “오늘날 게이머는 플레이어에 머무르지 않고, 콘텐츠 크리에이터이자 스트리머로 활동하며 경험을 확장하고 있다”며 “HP는 성능 경쟁보다 게이머가 몰입하고 자신을 표현할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.

