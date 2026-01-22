[속보] 이준석 “민주·혁신당, 같은 중국집에 전화기 2대, 합쳐라”

이준석 개혁신당 대표. 뉴스1

이준석 개혁신당 대표가 22일 정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당에 지방선거 전 합당을 제안한 것을 두고, “같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다”며 “합치라”고 비꼬았다.

이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 이 대표는 기자들과 만나 “개혁신당과 국민의힘의 경우는 계엄에 대한 입장이나 (여러 면에서) 선명한 차이가 있다. 하지만, 민주당과 혁신당은 분명히 같은 중국집”이라며 이같이 조롱했다.

그는 앞서 ‘민주당 공천헌금 의혹 특검법’을 야당이 공동 발의하자고 제안했으나 조국혁신당이 거부한 것을 거론하며 “지난번에 특검과 관련해 같이하자고 제안했을 때 저희가 조국혁신당의 ‘야당 정체성’에 대해 물었다고 생각한다”고 언급했다.

그러면서 “그때 사실상 (특검 공조) 거부 의사를 밝히면서, 조국혁신당이 많은 국민에게 민주당 2중대가 되고 싶어 하는 당으로 인식됐을 것”이라며 “그렇다면 사실 합치는 게 맞다”고 했다.

