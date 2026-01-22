대구공공시설관리공단, ‘안전 관리 실무협의체’ 본격 가동

환경 관련 공기업간 안전 관리 협력체계 강화를 위한 협의체가 본격 가동했다.

대구공공시설관리공단은 22일 대전시설관리공단에서 열린 ‘안전 관리 실무 협의체 운영을 위한 사전 실무회의’에 참가해 공식 논의를 이끌었다.

22일 오전 대전시설관리공단에서 '안전 관리 실무 협의체 운영을 위한 사전 실무회의’가 열리고 있다. 대구공공시설관리공단 제공

이번 회의는 공단 측이 대한민국환경공기업협의회 의결에 따라 '안전관리 실무협의체' 운영 안건을 제안하면서 이뤄졌다. 해당 협의체는 대한민국환경공기업협의회 소속 6개 회원 기관을 대상으로 구성해 기관별 안전총괄부서 팀장급 1명과 실무자 1명 등 12명으로 운영할 예정이다. 협의체 간사는 협의회 의장기관의 안전관리 총괄부서 팀장이 맡기로 했다.

실무협의체는 △안전 관리 협의체 운영 전반 △회원기관 공통 안전 관리 현안 △중대재해 예방 대응 사례 및 정보 공유 △기타 안전 관리 강화를 위한 공동 과제 등을 주요 논의 사항으로 다루게 된다.

문기봉 공단 이사장은 “이번 실무회의를 시작으로 안전 관리 실무협의체를 본격 가동해 환경공기업 간 안전관리 역량을 한 단계 끌어올릴 것”이라며“ 향후 협의체 운영 결과는 협의회 정기총회 등을 통해 공유하고, 공동 대응이 필요한 안전 현안에 대해 선제적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지