대구시, 국민의힘 지역 의원들과 통합 간담회 개최…“행정 통합 특별법 조속발의”

대구시가 지역 정치권과 만나 대구∙경북 행정 통합 특별법 제정에 속도를 내는 등 추진에 힘을 모으기로 했다.

시는 22일 오전 서울 국회 의원회관에서 지역 국회의원들과 간담회를 개최했다. 이날 간담회는 이인선 국민의힘 대구시당위원장을 비롯해 추경호∙윤제옥∙최은석 의원 등 대구시장 출마 예정자들과 김정기 대구시장 권한대행 등이 참석해 행정통합 추진 방향에 대해 논의했다.

22일 서울 국회 의원회관에서 열린 통합 간담회에서 참석자들이 단체 손을 맞잡고 있다. 대구시 제공

김정기 대구시장 권한대행은 이 자리에서 “대구∙경북은 전국에서 가장 먼저 통합 논의를 시작해 통합 특별법안을 마련했다”며 “시간이 촉박하지만 행정통합 지원단을 구성해 공론화를 추진하고 특별법안을 조속히 보완하겠으니 법안 발의와 국회 통과까지 이어질 수 있도록 힘을 모아달라”고 요청했다.

시는 광주∙전남, 대전∙충남 등 다른 권역과 연계해 특별법안을 발의하고, 이를 시작으로 통합 절차를 본격화한다는 구상이다. 이는 정부가 지난 16일 행정통합 시 연간 최대 5조원, 4년간 20조원 규모의 재정 지원과 공공기관 이전 우선 고려 등 파격적인 인센티브를 약속한 데 따른 후속 조치다.

시는 7월 통합 지자체인 ‘대구∙경북특별시’의 정상 출범을 목표로 경북도와 함께 ‘(가칭)대구경북 행정통합 추진단’을 구성하고, 시 자체 태스크포스(TF)를 가동해 시도민 공론화 작업에 착수한다는 계획이다.

이인선 국민의힘 대구시당 위원장은 “지역 정치권에서도 통합이 속도감 있게 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”면서도 “특정 지역이 소외되지 않도록 정부 차원의 명확한 대책 마련과 경북도 내 찬성 분위기 형성이 우선되어야 한다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지