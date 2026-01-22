서울시, 한강버스 전 구간 운항 재개 2∼3월로 연기

서울시가 도입한 수상교통 수단인 한강버스 전 구간 운항 재개가 연기됐다.



22일 서울시에 따르면 시는 당초 1월 중으로 잡고 있던 한강버스 전 구간 운항 재개 시점을 2월 말∼3월 초로 변경했다.

서울 한강버스 마곡도선장에 한강버스가 정박해 있다. 연합뉴스

앞서 행정안전부는 지난해 11월 21일부터 26일까지 한강버스를 대상으로 합동 점검을 실시했고, 시는 총 120건의 지적사항에 대한 이행계획과 조치 결과를 12월 30일 행안부에 제출했다.



당시 시는 올해 1월 중으로 한강버스를 정상 운행하겠다고 했지만, 이후 행안부가 시의 이행계획 구체화, 조치 결과 보완을 요구하면서 일정이 밀리게 됐다.



현재 한강버스는 잇따른 사고와 고장으로 한남대교 남단인 마곡∼망원∼여의도 구간만 운항하고 한남대교 상류 항로는 운항하지 않고 있다.



한남대교 상류 항로는 항로에서 벗어나면 수심이 얕아지는 구간이 많은데, 지난해 11월에는 잠실선착장 부근 수심이 얕은 곳을 지나다 항로를 이탈한 한강버스가 강바닥에 걸리기도 했다.



한편, 시는 1∼2월 중 한강버스 4대를 추가로 투입해 출퇴근 시간대 급행 노선을 운영할 계획이다.



급행은 기존 노선이 7개 선착장에 서는 것과 달리 마곡∼여의도∼잠실 3개 선착장에만 정차한다.



서울시 관계자는 "행안부에서 추가로 지적해온 사안과 의견이 있어, 이왕이면 다 보완해 잘 운행하자는 취지에서 시점을 내달 말에서 3월 초로 잡고 있다"며 "급행 노선 운행 시점은 선박 테스트를 거쳐 조율할 예정"이라고 말했다.

