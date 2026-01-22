인천대 일자리플러스센터, 노동부 연차 성과평가 ‘최고 등급’

국립 인천대학교는 고용노동부와 한국고용정보원 주관의 ‘2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차 성과평가’에서 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받았다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 대학의 청년 특화 고용서비스 역량 강화 및 안정적 노동시장 진입을 지원하는 것이다. 이 과정에서 대학 내 분절적으로 운영되던 취업지원 기능과 인프라를 통합·연계시키는 전달체계를 구축한다.

인천대 송도캠퍼스.

인천대 내 센터는 사업 4년차, 졸업생 특화 프로그램 사업 1년차를 수행했다. 재학생·졸업생·지역청년을 대상으로 한 진로·취업 지원을 안정적으로 선보였다는 평가를 받는다.

세부적으로 △AI 기반 1대 1 진로·취업 컨설팅 확대 △직무 부트캠프 등 32종 비교과 프로그램 운영 △청년 고용정책 연계 등으로 참여자 만족도 제고와 실질적인 성과 창출에 기여해 왔다. 학내 유관부서와 지역 유관기관 및 기업 간 협력 바탕의 체계적인 고용서비스를 구축한 점이 높게 평가됐다.

지역 거점 국립대학인 인천대의 대학일자리플러스센터는 올해에도 내실화를 도모하고, 변화하는 고용 환경에 대응한 진로·취업 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

