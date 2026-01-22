르노, 부산공장서 ‘필랑트’ 양산 개시

21일 르노코리아 부산공장에서 개최한 르노 필랑트(FILANTE) 1호차 생산 기념 행사에서 김기석 제조본부장이 기념사를 하고 있다. 사진=르노코리아 제공

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 지난 1월 21일 부산공장에서 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘르노 필랑트(Renault FILANTE)’ 양산을 시작하고, 1호차 생산 기념행사를 22일 개최했다.

이날 행사에는 르노코리아 김기석 제조본부장과 박종규 노조위원장이 나란히 참석해 주요 직원들에게 격려선물을 제공하는 등 노사 화합을 위한 프로그램도 함께 진행했다.

르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보인 필랑트는 세단과 SUV의 특성을 고루 담아낸 독창적인 '크로스오버' 스타일로 눈길을 끈다.

필랑트에 탑재된 하이브리드 E-Tech 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력으로 더욱 강력한 힘을 발휘한다.

특히 전 트림에 ‘액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)’ 기능을 기본 적용해 플래그십에 걸맞은 주행 정숙성을 확보했으며, 조수석까지 이어진 ‘openR(오픈알) 파노라마 스크린’은 더욱 업그레이드된 하드웨어 성능을 기반으로 AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스를 제공한다.

최대 34가지 첨단 주행 보조 및 안전 기능은 편안하면서도 안전한 주행 환경을 지원한다. 르노코리아는 필랑트 구매 고객이 차량의 컨디션을 최상으로 유지할 수 있도록 ‘R:assure 프리미엄 케어 솔루션’도 마련했다.

한편 르노 필랑트는 현재 친환경차 정부 승인 절차 중에 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지