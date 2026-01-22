주현영 “대학 시절 ‘팔랑귀’였다…다단계회사 정직원 될 뻔”

배우 주현영이 대학 시절 다단계 회사에 취업할 뻔했던 경험을 공개했다.

22일 방송된 SBS 파워FM ‘12시엔 주현영’에서 주현영은 ‘귀가 얇아 생긴 일’을 주제로 청취자들과 사연을 나눴다.

주현영은 “누군가의 한마디에 귀가 팔랑팔랑 얇아져서 마음이 흔들려본 적 한 번쯤 있지 않냐”면서 자신의 과거 경험담을 꺼냈다.

그는 “최근 몇 년은 남의 말을 잘 안 듣고 내가 하고 싶은 대로만 해서 오히려 귀가 두껍고 단단했던 것 같다. 금쪽이 재질이다”라면서 “그런데 대학 시절에는 귀가 팔랑팔랑했다. 일종의 다단계 회사를 다니던 언니가 화려한 언변으로 휘감아서 정말로 취업할 뻔했다”고 말했다.

주현영. 주현영 인스타그램 캡처

주현영은 당시 상황에 대해 “언니가 박람회에도 데려가줬는데 엄청 큰 장소에서 열리는 행사였다. ‘정말 뜨거운 사람이 많이 있구나’ 싶었다”면서 “물론 그 자체가 잘못됐다고 말씀드리는 건 아니다. 긍정적 영향을 받은 것도 있다”고 회상했다.

이어 그는 “결국 내 전공을 살려 다른 아르바이트를 더 열심히 하면서 어떻게 지나가긴 했지만, 그때는 귀가 팔랑팔랑해서 진짜로 취업할 뻔했다. 정식 직원이 되기 직전까지 갔다”고 덧붙였다.

방송 중 한 청취자가 다단계에 속아 300만원을 잃었다는 경험담을 보내자 주현영은 “소름이 돋는다. 내 경험과 비슷하다”며 놀라워했다. 그는 “나도 경험이 있으니 그럴 수 있다고 말씀드릴 수밖에 없다. 그 안에 체계가 확실히 있어서, 열심히 살아보고자 하는 분이 가신다면 의지가 불타오를 수밖에 없다”고 공감했다.

그러면서 “그 시스템을 이용해서 드림카를 살 정도로 잘되는 분들도 있다. 그런데 우리 모두가 잘 되는 건 아니다. 나도 300만원을 날릴 뻔해서 남의 일 같지 않다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지