펄어비스, 붉은사막 골드행 돌입…3월 20일 출시

펄어비스가 신작 ‘붉은사막’의 ‘골드행(GONE GOLD)’에 돌입했다고 밝혔다. 골드행이란 출시 버전이 담긴 게임 패키지 마스터를 제작하는 작업이다. 게임이 최종 출시 단계에 돌입했음을 의미한다.

펄어비스가 '붉은사막' 골드행에 돌입한다. 신작은 3월 20일 출시 예정이다.

펄어비스는 공식 소셜미디어 채널을 통해 “붉은사막과 함께 해주신 전 세계 팬 여러분 덕분에 출시를 향한 마지막 발걸음을 내딛게 되었다”며 “3월 20일, 파이웰 대륙에서 여러분을 기다리겠다”고 소감을 전했다.

붉은사막은 펄어비스가 오랜 기간 준비한 신작이다. 광대한 파이웰 대륙을 배경으로, 주인공 과 동료의 여정을 그린 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 자체 게임엔진으로 만든 광대한 오픈월드의 자유도가 특징이다. 캐릭터 간 상호작용, 사실적이고 고품질 그래픽, 역동적인 액션과 전투를 보여주며 게임의 긴장감과 몰입감을 높였다는 평가를 받고 있다.

붉은사막은 3월 20일(한국 시간 기준) PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시할 예정이다. 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이다. 플레이스테이션(PS)5, 엑스박스 시리즈 , 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어 등 각종 게임 플랫폼에서 만나볼 수 있다.

