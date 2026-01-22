안승대 포항시장 출마예정자, 영하 10도 강추위 속 1인 피켓시위 강행

안승대 포항시장 출마예정자가 22일 새벽 영하 10도를 밑도는 올겨울 최강 한파를 뚫고 1인 피켓시위를 강행해 주목을 받고 있다.

안 예정자는 이날 새벽 형산강로터리를 시작으로 죽도시장 개풍약국 앞, 오거리, 육거리 등 포항 시내 주요 지점을 돌며 "사법파괴 5대악법, 국민입막음 3대악법 즉각 철회"를 촉구하는 피켓을 들었다.

안승대 포항시장 출마예정자가 22일 새벽 영하 10도를 밑도는 올겨울 최강 한파를 뚫고 1인 피켓시위를 강행하고 있다. 안승대 제공

특히 그는 "통일교게이트, 공천뇌물 덮지 말고 쌍특검 수용하라"는 메시지를 전면에 내세우며 이재명 대통령과 더불어민주당을 강도 높게 비판했다.

피켓에는 "이재명 대통령과 더불어민주당은 장동혁 야당대표의 단식투쟁을 외면 말고 통일교 불법자금수수 의혹, 공천뇌물 수수 의혹, 쌍특검 수용하십시오"라는 문구가 적혀있었다.

안 예정자는 "국민의힘 장동혁 대표가 목숨을 건 단식 사투 8일째를 맞고 있다"며 "영하 10도가 넘는 혹한 속에서도 이를 외면할 수 없어 1인시위에 나섰다"고 시위 배경을 밝혔다.

그는 "민주당 정권이 통일교 불법자금 의혹과 공천뇌물 의혹을 덮기 위해 특검을 회피하고 있다"며 "국민의 눈과 귀를 막는 악법 처리를 즉각 중단하고 쌍특검을 무조건 수용해야 한다"고 목소리를 높였다.

또 “장동혁 대표를 비롯한 당원동지들과 함께 여당의 독주에 맞서는 대여투쟁에 끝까지 동참해나갈 것”이라고 강조했다.

