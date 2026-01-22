"100억원 달라" 10대 폭파협박범, 李대통령 암살 글도 작성

KT를 상대로 100억원을 요구하며 폭파 협박 글을 쓰는 등 '스와팅'(swatting·허위 신고)을 일삼아 온 10대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.



경기 분당경찰서는 공중협박 혐의로 A군을 구속해 수원지검 성남지청에 송치했다고 22일 밝혔다.



A군은 지난 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 "분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해놨으며, 오후 9시에 폭파할 예정"이라며 "100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다"고 글을 쓴 혐의를 받고 있다.



그는 글쓴이 명의를 '김○○'이라고 밝혔으며, 이 명의의 토스뱅크 계좌번호를 적어놨다.



A군은 이후 운정중앙역(9일), 강남역(9일), 부산역(10일), 천안아산역(11일), SBS(11일), MBC(11일) 등을 상대로 스와팅을 했다.



A군은 가상사설망(VPN) 우회로 해외 IP를 이용해 본인 인증 절차가 없는 인터넷 게시판에 접근, 자신의 존재를 철저히 숨기면서 범행을 지속했다.



앞서 메신저 앱 '디스코드'(Discord)에서 활동해 온 A군은 다른 디스코드 이용자인 김○○과 사이가 틀어지자 범행을 결심했다.



A군이 김○○을 골탕 먹이려는 목적으로 그의 명의를 도용한 스와팅을 계속했다는 게 경찰의 수사 결과이다.



경찰에 붙잡힌 A군은 7건의 범행 외에 다중이용시설, 학교 등을 대상으로 한 추가 범죄 4건을 자백했으나, 현재는 글을 쓴 흔적이 남아있지 않거나 피해 신고가 들어온 것조차 없어 송치 대상에서는 빠졌다.



경찰은 A군이 지난해 9월 119 신고 게시판에 이재명 대통령 암살 관련 글을 올린 정황도 포착했다.



이 사건과 관련, 서울경찰청이 이미 TF까지 꾸려 수개월째 수사해 온 것으로 전해졌는데, A군이 분당 KT 사옥 폭파 협박을 계기로 분당경찰서에 검거되면서 실체가 드러날지 주목된다.



경찰 관계자는 "대통령 암살 글 사건에는 A군을 비롯한 여러 공범이 연루됐다는 것 외에는 아무 말도 해줄 수 없다"며 "서울청이 수사 중인 사안이므로, 이 사건은 빼고 검찰에 송치를 했다"고 말했다.



한편 디스코드 내에서는 스와팅이 유행처럼 번지고 있다.



인천 대인고 폭파 협박 사건 피의자인 고교생, 경기광주 초월고 테러 협박 사건 범인인 촉법소년도 디스코드에서 특정 대상을 곤란하게 할 목적으로 스와팅을 하다가 덜미를 잡혔다.

