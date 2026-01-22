토니안 “결혼 생각한 연예인 여친 있었다”

tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게' 화면 캡처

그룹 H.O.T. 멤버 토니안이 과거 결혼까지 생각했던 연인이 있다고 밝혔다.

21일 오후 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 H.O.T. 멤버 강타와 토니안이 게스트로 출연했다.

이날 이영자는 토니안에게 "'미운 우리 새끼' 원년 멤버인 박수홍, 이상민, 김종국이 다 갔으니 어머니가 더 결혼 잔소리하지 않냐"고 물었다.

이에 토니안은 "결혼 생각이 원래는 없었다. 40대 중반이 되면서 일 때문에 어린 아이들을 많이 보게 됐다"며 "예전에는 예쁘다고 생각 못 했는데 예쁘더라. 아이만 갖기 위해 결혼할 수 없으니까"라고 말했다.

이영자는 "30년 동안 방송했고 수많은 사람을 만났는데 한 번도 '이 사람이다'라는 게 없었나"며 궁금해했다.

토니안은 "예전에 있었던 것 같다. '이 사람은 가능할 수 있겠다' 싶었다"고 답했다.

이영자와 박세리가 "누구였냐"고 추궁하자 토니안은 "연예인"이라고 말했다. 상대와 결혼까지 이어지지 못한 이유에 대해선 "그땐 너무 어렸던 것 같다. 철도 없었다. 서로 인내도 필요한데 그런 게 부족했던 것 같다"고 말했다.

토니안은 "지금은 그래도 주변 친구들이 대부분 결혼 생활하고 얘기를 많이 들으니까 두 사람이 사랑하는 데에 있어서 이런 게 필요하다고 느꼈다. 결혼은 쉽지 않다"고 했다.

또 이상형에 대해 "많이 바뀐다. 어렸을 때는 외모를 많이 본 거 같다. 40대 넘어가니까 무조건 성격"이라며 "개인적으로는 술을 조금 드셨으면 좋겠다. 외모는 섹시는 아니다. 귀여운 상이 맞을 거 같다"고 전했다.

한편 토니안은 2013년 걸스데이 혜리와 16살 나이 차를 딛고 커플이 됐으나, 8개월 만에 결별했다.

