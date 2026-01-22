‘제주항공 참사’ 수사 경찰, 공항공사 등 11곳 압수수색… 방위각 시설 자료 확보

12·29 제주항공 여객기 참사를 수사 중인 경찰이 사고 원인 규명을 위해 공항 시설 관련 자료에 대한 추가 압수수색에 나섰다.

전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 22일 오전 서울지방항공청과 한국공항공사, 로컬라이저(방위각 시설) 관련 업체 등 9개 기관 11곳에 수사관 49명을 투입해 관련 자료를 확보했다고 밝혔다.

전남지방경찰청. 전남경찰청 제공

이번 압수수색은 콘크리트 둔덕 형태로 설치된 방위각 시설의 설치·관리 과정과 안전성 검토 자료 등을 중심으로 이뤄진 것으로 전해졌다. 경찰은 사고 직후에도 공항 공사 등 관계 기관에 대한 압수수색을 실시했으나, 이후 임의 제출 방식으로 확보한 자료만으로는 수사에 한계가 있다고 판단해 추가 강제수사에 착수한 것으로 알려졌다.

경찰은 최근 방위각 시설을 적절히 관리·조치하지 않은 혐의로 국토교통부 관계자를 추가 입건하는 등 현재까지 공항·항공 안전 관리와 관련해 총 44명을 업무상과실치사상 혐의로 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “기존에 확보한 자료와 관계자 진술을 토대로 추가 확인이 필요한 부분에 대해 압수수색을 진행했다”며 “확보한 자료를 면밀히 분석해 사고 원인과 책임 소재를 규명해 나갈 계획”이라고 말했다.

