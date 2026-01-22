육군 특전사, 체감 영하 30도 속 설한지 극복훈련

육군특수전사령부가 혹한 속 강원도 대관령 황병산 일대에서 '설한지 극복훈련'을 실시하고 있다.



22일 육군에 따르면 이번 훈련은 해발 1천407m의 험준한 산악지형과 체감온도 영하 30도의 한파 속에서 12일 일정으로 진행 중이다.

육군 특전사는 지난 1월부터 오는 2월까지 부대별 11박 12일 일정으로 강원도 대관령 황병산 일대 동계훈련장에서 설한지 극복훈련을 실시하고 있다고 22일 밝혔다. 육군 특전사 장병들이 설한지 극복훈련 중 다기능 관측경으로 핵심표적의 움직임을 관측, 항공화력을 유도하고 있다. 육군 제공

훈련은 적 후방지역 침투부터 은거지활동, 특수정찰 및 항공화력유도, 타격작전, 도피 및 탈출, 전술스키 기동까지 다양하게 이뤄지고 있다.



특히 이번 훈련은 모든 주야간 훈련 간 베테랑 특전대원들을 대항군으로 운용해 실전성을 강화했다.



대항군은 이동 감시와 차단, 타격 상황 연출 등을 통해 훈련 대원들을 압박하며 실전 같은 전술환경을 만들했다.



특전대원들은 주간에는 눈과 자연물을 이용해 은거지를 구축하고, 야간에는 눈과 흙을 파서 만든 잠적호에서 작전을 준비했다.



이어 특수정찰 및 항공화력유도 훈련, 드론을 활용한 특수작전, 특수타격 훈련을 소화하고 40kg에 달하는 군장을 휴대한 채 12시간 동안 20km에 달하는 탈출로를 이동했다.

육군 특전사는 지난 1월부터 오는 2월까지 부대별 11박 12일 일정으로 강원도 대관령 황병산 일대 동계훈련장에서 설한지 극복훈련을 실시하고 있다고 22일 밝혔다. 육군 특전사 장병들이 스키를 활용한 전술기동을 실시하고 있다. 육군 제공

또한 전술스키 훈련을 병행, 팀 단위로 대형을 전개하고 변경하며 적의 사격을 회피했다.



무적태풍대대 대대장 박기근 중령은 "혹한의 기상임에도 특전대원들의 열정으로 훈련장의 열기는 그 어느 곳보다 뜨거웠다"며 "세계 최고 대체 불가 특전사로서 임무 완수에 매진하겠다"고 각오를 다졌다.

