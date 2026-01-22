해외주식 양도세 신고 50만명 첫 돌파…1인당 차익 2800만원 수준

해외주식에 투자해 양도소득세를 신고한 이가 2024년 기준 50만명을 넘어선 것으로 파악됐다. 2024년 미국 증시 활황의 영향으로 1인당 양도차익은 2800만원 수준으로 집계됐다.

22일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 2024년 귀속 해외주식 양도소득세 신고 인원은 52만3709명으로 집계됐다. 전년(20만7231명)보다 152.7% 폭증하며 역대 처음 50만명을 넘겼다.

서울 한 증권사 미국 주식 관련 광고. 연합뉴스

2024년은 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수가 23.3%, 나스닥 지수가 28.6% 상승하는 등 미국 증시가 선전하던 때다. 같은 기간 코스피는 9.6%, 코스닥은 21.7% 하락했다.

해외주식 양도소득세는 해외주식을 팔았을 때의 양도차익이 250만원을 넘어선 경우 내야한다. 250만원까지는 기본공제가 적용되며, 공제 후 남은 차익에 22% 세금을 내야 한다.

해외주식 투자자는 코로나19 사태를 겪으며 꾸준히 증가하는 추세에 있다. 해외주식 양도소득세 신고자는 2020년 13만9909명에서 2021년 24만2천862명으로 늘었고, 2022년 증시 침체에 10만374명으로 줄어든 뒤 2023년(20만7231명) 다시 20만명대 진입했다.

2024년 신고한 이들의 양도차익은 총 14조4212억원으로 집계됐다. 전년(3조5772억원)보다 303.1% 늘어난 수준이다. 양도차익을 신고자로 나눈 1인당 양도차익은 2800만원꼴이다.

1인당 양도차익은 2020년 2100만원에서 2021년 2800만원으로 늘었다가 2022년 1100만원으로 줄었다. 2023년 1700만원으로 늘어난 뒤 지난해 1000만원 이상 더 증가한 것이다.

최근 치솟는 원·달러 환율에도 해외 증시 투자 규모는 증가세에 있다. 한국예탁결제원에 따르면 2022년 442억 달러 수준이던 미국 주식 보관액은 2023년 680억 달러로 늘었고, 2024년 1121억 달러로 폭발적으로 증가했다. 작년 말에는 이보다 늘어난 1636억 달러로 집계됐다.

