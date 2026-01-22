김지민, 임신 계획…"남자면 태명 '두릅' 여자면 '달래'"

코미디언 김지민이 김준호와 세운 임신 계획과 태명을 공개한다.

24일 오전 방송하는 SBS Plus '이호선의 사이다' 9회에서는 '남보다 못한 가족 빌런'을 주제로 방송이 진행된다.

김지민은 명절날 가족 잔소리 대처법을 얘기하던 중 '잔소리 유료 서비스제' 도입을 언급하며 "전 임신 계획이 있으니까 50만 원에 퉁칩시다"고 말한다.

김지민은 이호선과 태명에 대한 이야기를 나누던 중 "오빠랑 저랑 나물을 되게 좋아한다. 그래서 임신을 하게 되면, 임신한 계절의 제철 나물로 태명을 짓기로 했다"고 한다.

이어 자신이 두릅을 좋아해서 봄에 임신한 아이가 남자아이면 '두릅', 여자아이면 '달래'라고 태명을 지을 것이라고 덧붙인다.

제작진은 "가족 빌런 사연에서는 집마다 하나쯤은 있을 법한 뒤통수 얼얼한 사연부터 혀를 내두르게 만드는 막장 사연까지 등장한다"고 말했다.

'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지