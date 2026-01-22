“비트코인, 또 오를거니까”…스트래티지, 또 3조원어치 ‘폭풍 매수’

전 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 기업 스트래티지가 하락장에도 3조원 넘는 비트코인을 추가 매입한 것으로 나타났다.

서울 서초구 빗썸라운지 강남본점 전광판에 비트코인 거래 가격이 표시되고 있다. 뉴스1

21일 블룸버그에 따르면 스트래티지는 지난 8일간 약 21억3000만달러(20일 기준 약 3조1519억원) 규모의 비트코인을 매입했다. 이는 지난해 7월 이후 7개월 만에 단행한 최대 규모의 비트코인 매수다.

이로써 스트래티지의 총 비트코인 보유량은 70만9715개로 늘어났다. 이는 비트코인 전체 발행량의 약 3.4%에 달하는 막대한 규모다. 회사의 전체 비트코인 평균 매입 단가는 약 7만5979달러다.

이번 매수 자금은 스트래티지 주식 매각을 통해 마련됐다. 앞서 스트래티지는 연초에도 약 12억5000만달러를 투입해 1만3627개의 비트코인을 매입한 바 있다.

이 같은 대규모 매수는 트럼프 대통령의 발언 전후 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 그린란드에 병력을 보냈다는 이유로 지난 17일 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드 등 8개국에 대해 2월 1일부터 10%, 6월 1일부터 25%의 관세 부과 방침을 밝혔다. 이어 그는 19일 NBC 전화 인터뷰에서 이같은 계획에 대해 “100% 실행할 것”이라고 예고했다.

관세 우려로 인해 9만 7000달러 선에서 9만 2000달러 선까지 급락하며 조정을 겪었는데, 이 구간을 오히려 저점 매수의 기회로 활용한 셈이다.

스트래티지의 비트코인 매수 소식에도 불구하고 이날 뉴욕 증시에서 스트래티지 주가는 전 거래일 대비 약 6% 하락한 163달러 선에 거래됐다.

투자은행인 컴패스 포인트의 에드 엥겔 애널리스트는 이런 흐름이 단기적인 약세 신호일 수 있다고 봤다. 스트래티지의 지속적인 비트코인 매수에 대해서도 “이렇게 대규모로 자금 유입이 이뤄지는데도 시장이 모멘텀을 찾기 못하는 건 결코 좋은 신호가 아니다”라고 지적했다.

