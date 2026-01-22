그린란드 갈등 본격화하나… 유럽의회, 미국 무역협정 보류

유럽의회가 미국의 그린란드 관련 관세 위협에 반발해 지난해 미국과 맺은 무역협정 승인을 보류했다.

블룸버그통신에 따르면 베른트 랑게 유럽의회 무역위원장은 21일(현지시간) 성명을 내고 “미국이 대립 아닌 협력의 길로 돌아올 때까지 무역협정 작업을 중단할 수밖에 없다”며 당초 다음 주 예정된 표결을 무기한 연기한다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

그는 “미국이 EU(유럽연합) 회원국 영토와 주권을 위협하고 관세를 강압적 수단으로 사용해 무역관계의 안정성과 예측 가능성을 훼손하고 있다”고 주장했다.

EU 집행위원회는 지난해 7월 도널드 트럼프 미국 대통령이 EU산 제품에 부과한 상호관세 30％를 15％로 낮추는 대신 6000억달러(약 880조원)를 미국에 투자하기로 합의했다. 하지만 최근 트럼프 대통령이 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 10% 추가 관세를 예고하자 합의를 되돌려야한다는 목소리가 커지고 있다. 추가 관세 8개국 중 영국과 노르웨이를 제외한 6개국이 EU 회원국이다.

EU는 그린란드 위협에 대한 맞대응으로 지난해 미국과 협상 당시 마련한 930억유로(약 160조원) 규모의 보복관세 패키지, 서비스와 외국인 직접투자 등 무역을 제한하는 통상위협대응조치(ACI) 발동을 추가로 검토 중이다.

EU 회원국들은 오는 22일 정상회의를 열어 대응책을 논의할 예정이다.

