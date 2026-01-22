혼전 임신 김지영 계단에서 넘어져 "아이만 안전하길"

'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 중 낙상사고를 당했다고 했다.

김지영은 21일 유튜브 채널을 통해 임신 초기 일상을 공개했다.

그는 산부인과에 가 태아 상태를 확인하고 나오는 모습을 보여주고, 최근 계단에서 넘어지는 사고가 있었다고 했다.

김지영이 의사에게 "주말에 계단에서 심하게 넘어져 걱정이 됐다"고 하자 의사는 "충격이 크게 전달되지는 않은 것으로 보인다. 양수가 있어 실제 충격이 배 안까지 도달하기는 쉽지 않다"고 말했다.

김지영은 "눈이 온 날 계단에서 등이 다 갈리도록 미끄러졌다. 내가 멍드는 건 괜찮으니 포비(태명)만 안전하길 바랐다. 벌써 이런 감정을 느끼는 게 신기하다"고 했다.

김지영은 최근 SBS 파워FM '배성재의 텐'에 나와 임신 소식을 알렸다.

그는 다음 달 1일 결혼한다. 신랑은 트레바리 윤수영 대표다.

김지영은 2023년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 나와 이름을 알렸다.

