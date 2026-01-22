시각장애인 무대 마련… 13년간의 동행 [희망코리아 특집]

신세계백화점은 올해 문화예술 후원 문화를 확산하고 사회적 가치를 실현한 우수기업으로 선정됐다.



신세계백화점은 지난 15일 서울 종로구 예술가의 집에서 열린 ‘2025 대한민국 예술과 기업 동반성장 대상’에서 우수기업상을 받았다. 문화체육관광부 산하 한국문화예술위원회가 지난해 신설한 이 상은 지역 예술가와 기업 간 후원 모범사례에 주어진다.

정병국 한국문화예술위원회 위원장(왼쪽)과 이원호 신세계백화점 기획관리담당이 기념촬영을 하고 있다. 신세계백화점 제공

신세계백화점은 13년간 시작장애인 전문 연주단 한빛예술단과 함께 한 여정을 인정받고, 문화예술 분야에서 기업의 사회적 책임을 실천한 공로를 인정받았다. 장애 예술가들이 전문 예술인으로 성장할 수 있는 환경을 만든 점도 주목받았다.



한빛예술단은 2003년 창립된 시작 장애인 전문 연주단으로 2012년 신세계백화점과 인연을 맺었다. 신세계백화점은 시각장애를 딛고 일어나 수준 높은 연주를 펼치는 한빛예술단의 무대를 통해 장애 예술에 대한 사회적 편견을 없애고 새로운 문화 향유의 장을 열어왔다.



백화점 문화센터 투어 공연 기회를 제공해 장애 예술이 낯설었던 관객들에게 가까이 다가갔고, 정기 공연을 통해 연주단의 실력 향상에도 기여했다. 이런 노력이 더해져 한빛예술단은 2018년 장애인 예술단체 최초로 서울시 전문예술법인으로 지정됐다. 신세계백화점은 최근까지도 한빛예술단의 음악 동화 ‘조금 특별한 피노키오’ 공연을 지원하는 등 꾸준한 후원을 이어가고 있다.



이번 대한민국 예술과 기업 동반성장 대상은 전체 223개 기업 중 37개 기업을 선정해 최대 2000만원의 시상금을 수여했다. 신세계백화점은 2000만원을 추후 문화예술단체에 후원해 문화예술 발전에 기여할 계획이다. 신세계백화점 관계자는 “문화예술 분야에서 사회적 가치를 창출하는 기업으로서 역할을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

