중장기 설비 ‘안티에이징’ 프로젝트 가동 [희망코리아 특집]

HD현대오일뱅크가 정유업계에서 최초로 ‘안티에이징(Anti-aging)’ 개념을 도입했다. 안티에이징은 노화로 인한 기능 저하를 예방해 건강과 활력을 유지하려는 것을 뜻하며, 주로 뷰티 업계나 제약·바이오 분야에서 사용되는 개념이다.



HD현대오일뱅크 대산공장은 국내 정유공장 중 비교적 최근 완공된 시설이다. 1989년 제1공장 준공 이후 1996년 추가 증설을 거쳐 2011년 신규 고도화 공정의 상업 가동을 시작했다.

HD현대오일뱅크 직원들이 충남 대산공장에서 ‘안티에이징 프로젝트’에 참여해 설비 점검을 진행하고 있다. HD현대오일뱅크 제공

그동안 정기보수와 더불어 설비 보완 투자를 지속해 왔으나, 주요 장치들의 가동 연한이 10년 이상 경과함에 따라 체계적이고 장기적인 설비 관리의 필요성이 커진 상황이다.



지난해부터 시작된 ‘안티에이징 프로젝트’는 2035년까지 약 10년간 총 3단계에 걸친 중장기 계획으로 추진된다. △2027년까지 고위험·다고장 설비를 개선(1단계) △2028년부터 2031년까지 시스템 개선과 설비 신뢰성 강화(2단계), △2035년까지 추가적인 노후 설비 교체와 신규 과제 발굴(3단계) 순이다.



HD현대오일뱅크는 안티에이징 프로젝트를 운영하며 그동안 단기 개선 투자나 문제 설비 중심의 긴급 교체 등 분절적으로 운영돼 왔던 설비 관리 방식을 근본적으로 개선할 방침이다. 이를 위해 생산·설비·설계·검사 등 주요 부문별로 태스크포스를 구성해 통합적으로 설비를 점검하고, 200여개의 개선 과제를 도출해 중장기 설비 개선 로드맵을 마련했다.



HD현대오일뱅크 관계자는 “주요 설비에 대한 선제적 업그레이드를 지속 추진해 공정 운영의 신뢰도를 한층 높여가겠다”고 말했다.

