[이코노 브리핑] 미공개정보로 3.7억 챙긴 증권사 직원 고발 외

미공개정보로 3.7억 챙긴 증권사 직원 고발

금융위원회 산하 증권선물위원회는 주식 공개매수 미공개정보를 이용해 부당이득을 챙긴 NH투자증권 직원 A씨를 검찰에 고발했다고 21일 밝혔다. A씨는 업무 중 상장사 3곳이 주식 공개매수를 한다는 내용의 미공개정보를 알게 되자 이를 이용해 주식을 매수한 것으로 조사됐다. 또 같은 증권사 전직 직원에게도 해당 정보를 전달해 거래하도록 해 총 3억7000만원 상당의 부당이득을 취득한 것으로 조사됐다. B씨로부터 정보를 전달받아 이를 이용한 2차 정보수령자, 다시 정보를 전해받아 거래한 3차 정보수령자들은 29억원 상당의 부당이득을 취득한 것으로 파악됐다.

NH농협銀, 금융취약계층 배려창구 운영

NH농협은행이 ‘고령·장애인 상담창구’를 26일부터 ‘금융취약계층 배려창구’로 개편해 임산부, 7세 이하 영유아 동반 보호자까지 이용 대상을 확대한다고 21일 밝혔다. 금융취약계층 배려창구에서는 고령자, 장애인 고객에게 복잡한 금융상품을 알기 쉽게 설명하는 등 맞춤형 서비스를 제공해왔다. 이번 개편을 통해 임산부, 영유아 동반 보호자에게도 ‘간단 업무 우선 지원’ 서비스를 병행하는 등 포용 금융을 확대한다.

KB證, ‘프라임 클럽’ 고객 자산 2.9조원 돌파

KB증권은 자산관리 서비스 ‘프라임 클럽’ 구독 고객 자산규모가 지난해 말 2조9000억원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 이는 2024년 말 1조5000억원 대비 약 93% 증가한 수치다. ‘프라임 클럽’의 지난해 연간 유튜브 누적 조회 수는 600만회를 돌파했고, 서비스 만족도도 95점을 웃돈다.

