한은, 세계 중앙은행 첫 내부망 ‘소버린 AI’ 구축

한국은행이 네이버와 손잡고 세계 중앙은행 최초로 금융·경제 분야에 특화한 소버린 인공지능(주권 AI)을 내부에 구축했다.



한은은 21일 네이버와 ‘공동 AX(AI 전환) 컨퍼런스’를 열고 자체 구축 AI인 ‘보키’(BOKI)를 공개했다. 보키는 글로벌 중앙은행 최초 소버린 AI로, 한은 내부망에 온프레미스(내부 구축형) 방식으로 구축됐다.

이창용 한국은행 총재와 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장이 21일 서울 중구 한국은행 콘퍼런스홀에서 열린 2026 한국은행·네이버 공동 AX 콘퍼런스에서 주요 내빈들과 기념사진을 촬영하고 있다. 앞줄 왼쪽 두번째부터 최수연 네이버 대표, 이해진 의장, 이창용 총재, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관. 연합뉴스

이창용 한은 총재는 콘퍼런스 환영사에서 “우리 금융 경제의 역사와 제도, 문화적 특수성을 깊이 이해하는 AI를 개발하기 위해 소버린 AI가 필요하다”며 “한은이 국내 기업인 네이버와 협력해 AI를 개발한 것은 민관 협력을 통해 우리나라 AI 산업을 한 단계 더 활성화하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이 총재는 “한은은 AI 도입 준비 과정에서 약 140만건의 내부 문서를 AI가 이해할 수 있는 형태로 표준화했다”며 “한은 AI 도입을 통해 업무 효율성이 제고 될 뿐만 아니라, 조직 문화 전반에서도 상당한 변화가 뒤따를 것”이라고 밝혔다.



보키는 금융·경제에 특화된 챗봇, 번역, 데이터 분석 기능을 갖췄다. 방대한 조사연구 자료를 기반으로 질문에 답하는 ‘보키.ra’, 내부 규정과 지침 자료를 기반으로 정확한 근거와 맞춤형 답변을 제공하는 ‘보키.ca’, 문서를 요약·비교·분석하는 ‘보키.da’, 한은의 공표 자료를 다른 언어로 번역하는 ‘보키.tr’로 구성됐다.



한은은 2024년 보키 개발에 본격 착수했다. 1년 반에 걸쳐 내부 자료의 디지털화, 네이버 하이퍼클로바X 모델 설치, AI 서비스별 어플리케이션 개발 등을 진행했다.



한은은 보키를 이용하면 업무 처리 속도가 획기적으로 빨라지고 방대한 내부 지식·데이터에 기반한 의사결정에도 도움을 줄 것으로 기대했다. 한은은 보키 개발과 별도로 망 개선 사업을 추진하고 있다. 내부망과 외부 인터넷망이 물리적으로 분리됐던 구조를 개선하는 사업이다. 한은 관계자는 “소버린 AI와 망 개선 사업을 동시에 추진하는 최초 기관으로서 축적한 경험과 노하우를 유관 기관 등과 공유할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지