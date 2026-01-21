김병기 공천헌금 ‘키맨’ 동작구의회 부의장 소환

경찰이 더불어민주당을 탈당한 무소속 김병기 의원의 ‘공천헌금 의혹’과 관련해 그의 측근 이지희 동작구의회 부의장을 21일 소환했다. 김 의원 부부에게 전달할 금품을 요구하고, 전달 과정에도 개입했다는 의혹을 받는 이 부의장은 이번 수사의 ‘키맨’이 될 것으로 보인다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 2시 이 부의장을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 서울 마포구 청사로 불러 조사했다. 김 의원 부부의 최측근으로 알려진 이 부의장은 김 의원 부인에게 현금 1000만원을 전달하고 돌려받는 과정에서 창구 역할을 한 인물로 지목됐다. 경찰은 이 부의장을 상대로 공천헌금 전달 과정에 개입한 바 있는지, 누구의 지시였는지 등 공천헌금 연루 관여 의혹에 대해 집중적으로 조사했다.



전 동작구의원 전모씨는 2023년 12월 작성한 탄원서에서 2020년 3월 “저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라”는 이 부의장의 전화를 받고 동작구청 주차장에서 그에게 1000만원을 전달했다고 주장했다. 다른 전 동작구의원 김모씨도 2018년 지방선거 기간 이 부의장에게 현금을 요구받았으며, 실제 총선을 앞둔 2020년 1월 김 의원 자택을 방문해 김 의원의 아내에게 2000만원을 전달했다는 입장이다. 이들은 3∼5개월 후 이 부의장이나 김 의원 아내가 이 돈을 다시 돌려줬다고 했다.



김 의원에게 돈을 건넸다는 구의원들과 김 의원 측의 입장이 엇갈리는 만큼, 이 과정에 관여한 이 부의장의 진술 확보가 수사의 관건이 될 것으로 보인다. 앞서 구의원들은 경찰에 피의자로 출석해 “탄원서 내용은 모두 사실”이라고 진술한 반면, 김 의원은 음해성 주장이라며 의혹을 부인하고 있다.



한편 2022년 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 무소속 강선우 의원은 21시간 가까운 밤샘조사를 받고 이날 새벽 귀가했다. 전날 오전 9시에 출석한 강 의원에 대한 조사는 이날 오전 2시쯤 끝났으나, 강 의원은 약 4시간 동안 진술 조서를 검토한 뒤 이날 오전 5시53분 청사에서 나왔다.

