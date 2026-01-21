아모레 에스트라, 민감 피부를 위한 '아토베리어365 클렌징 밀크' 출시

아모레퍼시픽의 더마 브랜드 에스트라(AESTURA)는 세안 시 피부 장벽 손상은 줄이고 세정력을 높인 ‘아토베리어365 클렌징 밀크’를 새롭게 출시했다고 21일 밝혔다.

저자극 밀크 제형인 ‘아토베리어365 클렌징 밀크’는 독자적인 ‘선택적 세정 포뮬러'로 오일급 세정력을 구현했다. 민감 피부 고객의 니즈를 반영해, 세정력은 오일급으로 높이고 피부 장벽 지질은 보호해 클렌징 중 발생하는 장벽 손상을 완화했다.

이번 제품은 피부 장벽 침투율을 기존 자사 오일 대비 4배 낮춰 장벽 손상을 줄였다. 또한 판테놀·베타인·더마온 등 3종 장벽 보호 성분을 함유해 사용할수록 피부 장벽을 강화하고, 미끈거림 없는 산뜻한 마무리감이 특징이다.

인체 적용 시험 결과도 주목할 만하다. 베이스 메이크업 99% 세정 효과를 입증했으며, 4주 사용 시 손상된 장벽이 127% 회복되는 결과도 얻었다. 피부과 테스트, 하이포 알러지 테스트, 그리고 인체 안자극 테스트까지 완료해 민감할 수 있는 눈가 피부에도 자극 걱정 없이 사용할 수 있다.

‘아토베리어365 클렌징 밀크’ 출시와 함께 데일리 세안을 위한 ‘아토베리어365 클렌징 폼’을 새롭게 선보이며, 기존 ‘아토베리어365 포밍 클렌저’도 업그레이드 출시하며 장벽케어 클렌징 라인업을 강화했다.

새롭게 선보이는 아토베리어365 클렌징 라인 3종은 1월 21일 뷰티컬리 단독 선론칭 후, 올리브영을 비롯한 주요 온오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

