"코스피 더 간다" 기류로 돌아선 개미들…인버스 매수세 약해져

새해부터 거침없는 코스피 질주가 시장 기대보다 오래 지속되자 하락장에 베팅하는 개인의 '인버스 투심'이 일주일 새 다소 옅어진 것으로 나타났다.



21일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 지난주(12∼16일) 개인은 KODEX 200[069500]을 1천789억원으로 가장 많이 순매수했다. 미국 지수를 추종하는 TIGER 미국S&P500(1천710억원) 매수세와 맞먹었다.

코스피가 내림세로 돌아선 20일 서울 영등포구 한국거래소 홍보관 현황판에 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

KODEX 200선물인버스2X는 1천91억원 규모로 네 번째로 많이 샀다.



TIGER200(684억원)과 KODEX 인버스[114800](652억원)가 각각 9, 10위에 올랐다.



KODEX 200과 TIGER 200[102110]은 코스피200을 그대로 추종하면서 수익을 내고, KODEX 200선물인버스2X는 코스피200 선물지수의 일일 수익률을 역방향으로 2배 추종하는 상품이다.



이는 일주일 전인 지난 5∼9일 인버스 상품을 집중적으로 사들였던 투자 전략과 차이가 있다.



당시 개인은 TIGER 미국S&P600(2천95억원)에 이어 KODEX 200선물인버스2X를 1천793억원 규모로 두 번째로 많이 순매수했다.



완만한 상승장이나 횡보장에 대비하는 성격의 'KODEX 200타겟위클리커버드콜'도 1천57억원(5위)어치를 순매수했다. KODEX 인버스도 523억원(10위) 순매수했다.



순수하게 지수를 추종하는 상품은 KODEX 200(8위·879억원)이 유일했다.



일주일만에 개민들이 코스피 상승 베팅쪽으로 쏠린 것으로도 해석할 수 있다.



인버스 상품을 집중적으로 사들이던 외국인의 기류에서 달라졌다.



이달 초반엔 지수 추종형 ETF와 인버스 상품을 비교적 고르게 담았던 추세였지만, 중순께로 흐르면서 인버스 매수세가 약해지는 모습을 보였다.



외국인은 지난 5∼9일 KODEX 인버스(197억원)를 가장 많이 샀고, TIGER 200선물레버리지(151억원), KODEX 200선물인버스2X(139억원), KODEX 코스닥150레버리지(137억원) 순으로 이어졌다.



반면 지난주엔 TIGER 200(132억원), TIGER 코스닥150[232080](100억원) 등 모두 국장 상승에 거는 상품이 3, 4위를 차지했고 인버스 상품은 상위권에서 자취를 감췄다.



기관은 연초부터 코스피와 코스닥 상승장에 거는 상품을 꾸준히 담고 있다.



5∼9일 KODEX 코스닥150레버리지(1천41억원), KODEX 레버리지[122630](562억원), KODEX 코스닥150[229200](393억원)을 1∼3위로 순매수한 데 이어 지난주 세 상품을 각각 616억원, 403억원, 203억원 등 지수 추종형 ETF 위주로 사들이는 모습이 관찰됐다.



새해 들어 하루도 빠짐없이 상승가도를 달려오던 코스피는 전날 13거래일 만에 하락세로 돌아서 4,885.75에 장을 마쳤다.

<연합>

