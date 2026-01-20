독도 굿즈를 왜?…日 섬마을서 판매하는 술잔에 작은 점, 자세히 보니 ‘황당’

일본 시마네현 오키섬에서 독도를 일본 영토로 표기한 각종 관광 상품이 판매되고 있는 것으로 나타났다. 관광객을 겨냥한 일본의 독도 영유권 왜곡 홍보가 도를 넘었다는 지적이 나온다.

일본 오키섬에서 판매 중인 독도 관련 굿즈. 서경덕 교수 SNS 캡처

20일 서경덕 성신여대 교수는 SNS(소셜미디어)를 통해 “지난 주말 여행기술연구소와 함께 진행하는 ‘대한민국 역사투어’ 일환으로 시민 25명과 일본 시마네현을 다녀왔다”며 “시마네현청 내 ‘다케시마 자료실’의 독도 왜곡 현장을 둘러본 후 독도 침탈 야욕의 전초 기지인 오키섬을 방문했다”고 했다.

오키섬은 2024년 독도 영유권을 주장하는 집회를 열기도 했으며, 2016년 개관한 ‘구미 다케시마 역사관’을 통해 왜곡된 역사 인식을 주민들에게 주입해 왔다.

서 교수에 따르면 오키섬에서는 2016년에는 ‘구미 다케시마 역사관’을 개관해 주민들을 대상으로 일본의 독도 영유권을 입증할 증언과 자료를 수집, 전시를 해왔는데 이제는 독도 티셔츠, 배지 등 다양한 굿즈까지 판매하고 있다. 특히 관광객들의 왕래가 잦은 오키섬 여객터미널 내 상점에서는 독도를 일본 영토처럼 표기한 술잔이 진열·판매되고 있다.

서 교수는 “과거 일본 영토 담당 장관의 오키섬 망언, 도쿄 올림픽 당시 성화봉송로에 오키섬을 포함시키는 등 일본은 오키섬을 통해 집요하게 독도 영유권을 홍보해왔다”며 “더 나아가 이젠 다양한 독도 굿즈를 판매해 일반 관광객들에게도 독도가 일본땅이라는 인식을 심어주고 있다”고 했다.

그러면서 “이런다고 독도가 일본 땅이 되겠느냐”며 “정말로 한심한 짓이지만 일본의 집요한 독도 홍보 전략에 맞서 우리도 좀 더 구체적인 대응 전략을 마련해야 한다”고 강조했다.

