"카리나인 줄"…윈터 생일 사진에 '역대급 반응'

그룹 '에스파' 멤버 윈터. 윈터 인스타그램 캡처

그룹 '에스파' 멤버 윈터(25)가 공개한 사진 속 모습이 같은 그룹 멤버 카리나와 유독 닮아 보인다는 반응이 이어지고 있다.

윈터는 1일 자신의 인스타그램에 "햅삐 마벌떼이(해피 마이 벌스데이)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 중에는 딸기가 올려진 생일 케이크를 들고 머리에 빨간 리본을 묶은 윈터의 모습이 담겼다. 특히 코끝에 생크림을 묻힌 채 장난기 어린 표정을 지어 시선을 끌었다.

윈터 특유의 청순한 분위기와 또렷한 이목구비가 부각되면서, 일부 팬들 사이에서는 카리나와 닮았다는 반응도 나왔다. 자연스러운 메이크업과 긴 앞머리 스타일이 더해지며 두 사람의 비슷한 분위기가 한층 강조됐다는 평가다.

사진을 본 누리꾼들은 "카리나인 줄 알았다" "같은 그룹인데 헷갈릴 정도" 등의 반응을 보였다.

김영민 성형외과 전문의는 아이루미TV 유튜브에 출연해 "이목구비가 그렇게 닮진 않았는데, 이마·코·입 등의 위치와 비율이 비슷하다"고 설명했다.

