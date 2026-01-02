동국제약, 센텔리안24 ‘엑스퍼트 마데카 액티브 리뉴 PDRN 기획세트’ 올리브영 출시

동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24는 ‘엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN 기획세트’를 올리브영에 선 론칭한다고 2일 밝혔다.

이번 기획세트는 ‘엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN’ 본품(50ml)에 15ml를 추가 증정하는 구성으로, 자극 받은 피부 컨디션을 빠르게 되찾아주는 애프터 케어 솔루션을 담았다.

‘엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN’은 전문적인 피부 관리 후 민감해진 피부를 복합적으로 케어해 주는 프리미엄 PDRN 크림이다. 피부 관리 후 대표적으로 발생하는 5대 피부 고민인 열감, 붓기, 색소침착, 자극 받은 피부장벽, 속건조를 개선하는데 도움을 준다.

특히, 동국제약의 핵심성분 TECA(테카, 센텔라아시아티카 정량추출물)와 5D-PDRN(각 다른 분자량을 가진 5가지 PDRN, 연어/병풀/어성초/마린/장미 PDRN), 로즈워터를 최적의 비율로 배합한 독자성분 TECA-PDRN™(테카-피디알엔)과 5-스킨 리뉴 콤플렉스 시너지 성분을 함유했다.

더불어 임상시험을 통해 1회 사용만으로 피부 10층 속탄력을 채우고 늘어진 피부 탄성을 즉각적으로 복원시켜주며, 1주 사용 시 입체적인 360도 풀페이스 탄력을 더해주는 시너지 효과가 입증됐다.

‘엑스퍼트 마데카 크림 액티브 리뉴 PDRN 기획세트’는 1월 5일 올리브영 온라인몰 론칭을 시작으로, 올리브영 매거진, 올리브영 주요 오프라인 매장에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.

동국제약 센텔리안24 담당자는 “최근 피부 관리 후 애프터 케어의 중요성이 커짐에 따라 발생하는 피부 고민을 케어해 주는 크림 세트를 선보이게 됐다”며, “이번 올리브영 론칭을 통해 많은 소비자들이 동국제약만의 차별화된 프리미엄 장벽 케어를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지