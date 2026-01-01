‘무비자’ 악용한 중국 등 외국인, 범죄·무단이탈 잇따라

뉴시스

최근 무비자 정책 등으로 중국에서 방문한 관광객이 크게 늘고 있는 가운데 이들로 인한 각종 범죄가 지속되고 있다.

특히 제주도에서는 중국인 등 외국인들의 범죄 및 무단이탈 등이 연달아 발생해 우려를 낳고 있다.

‘무사증 제도’는 외국인들이 비자 없이 자유롭게 입국해 한 달 간 머물 수 있는 제도를 말한다.

이 제도는 관광 활성화에 기여하지만 범죄 조직이 무방비로 국내에 유입되거나 국내에서 범죄를 저지른 뒤 항만 등을 통해 도주하는 등의 위험이 있다는 지적이 나온다.

지난해 12월 31일 제주동부경찰서는 중국 국적 30대 남성 A씨가 절도와 여신전문금융업법 위반 등 혐의로 구속해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 앞선 22일 제주에 무사증으로 입국한 후 이튿날인 23일부터 제주시 동문재래시장 등에서 관광객 등의 휴대전화와 지갑 등을 훔치다 덜미를 잡혔다.

초기 범행을 부인하던 A씨는 “중국에 가서 훔친 물건을 팔아 돈을 마련하려 했다”고 혐의를 인정했다.

지난 2월에는 제주시의 한 사찰 납골당에서 40대 중국인 남성 2명이 유골함 6기를 훔쳐 달아나기도 했다.

이들은 사찰에서 5㎞ 떨어진 야산에 유골함을 숨겨놓은 뒤 범행 당일 오전 출국했다.

이들 역시 제주에 무사증으로 입국한 뒤 해당 사찰을 여러 차례 방문하고 인근 다른 사찰도 답사하며 범행을 준비한 것으로 알려졌다.

또 지난 4월에는 무사증으로 제주도에 입도한 중국인 3명이 카지노에서 만난 또 다른 중국인을 호텔 객실에 감금하고 폭행한 혐의로 구속되기도 했다.

제주도의 중국인 범죄는 무사증 제도 시행과 맞물려 증가 추세다.

실제 경찰에 따르면 최근 6년간(2019~2024년) 제주에서 검거된 외국인 피의자는 총 3525명(잠정 통계)에 달하는데, 6년간 검거된 외국인 피의자 중 2353명(66.7%)이 중국 국적이다.

